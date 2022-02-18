加拿大在北京冬奥会的获奖牌数目前排名第三

在北京冬奥会上，截止到 2 月18日，加拿大已经获得 24 枚奖牌，获奖牌数排名第三：

4 枚金牌

7 枚银牌

13 枚铜牌

男子1000 米速滑银牌

星期五（2月18日），速滑运动员洛朗·迪布勒伊 （Laurent Dubreuil）为加拿大争得了在 2022 年北京冬奥会上的第 24 枚奖牌，在速度滑冰男子 1000 米比赛中获得银牌。

加拿大速滑运动员洛朗·迪布勒伊 （Laurent Dubreuil）在北京冬奥男子1000米比赛中。 照片：afp via getty images / SEBASTIEN BOZON

这位 29 岁的选手来自魁北克省 LEVIS 市，上周六，他在男子 500 米速滑比赛中仅以 0.3 秒之差与奖牌擦肩而过，今天，他终于圆了自己的奥运梦，在1000米比赛中表现出色，赢得银牌。

洛朗·迪布勒伊在接受加拿大广播公司的采访时说，6 天前刚刚度过了糟糕的一天，但他终于克服了自己的失望情绪，成功地登上了领奖台。

男子冰壶铜牌

星期五，加拿大队在冰壶铜牌比赛中以 8-5 战胜美国队，重返奥运会男子冰壶领奖台，赢得了男子冰壶铜牌。

加拿大冰壶运动员 Brad Gushue 在比赛中。 照片：Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

女子自由式滑雪银牌和铜牌

在冬奥会自由式滑雪女子U型场地技巧决赛中，来自阿尔伯塔省卡尔加里市的选手凯茜·夏普 （ Cassie Sharpe) 为加拿大赢得一枚银牌，来自安大略省 GUELPH 市的 蕾切尔·卡克 ( Rachael Karker) 获得铜牌。

中国运动员谷爱凌 （Ailing Eileen Gu）在北京冬奥自由式滑雪女子U型场地技巧决赛中获金牌。

加拿大运动员 Cassie Sharpe （银牌）、Rachael Karker （铜牌）和中国运动员谷爱凌 （金牌）在北京冬奥领奖台上。 照片：Getty Images / Al Bello

(CBC, Radio-Canada)