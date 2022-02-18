【移民】刘玥：“我的经历有点残酷，不是人们说的成功故事”

过去两年的新冠疫情期，给所有华裔移民的生活带来冲击，尤其是对原本经营小生意、小餐馆的人。

来自武汉的刘玥与太太于2005年移民魁北克，2011年开始经营自己的餐馆。

两年前，新冠疫情爆发，他不得不关闭了自己的餐馆，一边需要照顾家里的三个孩子和老人，一边也在重新寻找自己的方向。

提及这两年的经历，他说： 一度我甚至觉得自己和家人的健康、生命都受到了威胁，几乎没有意识到关闭了餐馆，如何去赚钱。

尽管加拿大政府在这个过程中，给不同年龄和职业的人士提供了资金帮助和重新就业培训，但刘玥表示，自己需要重新考虑未来可以做些什么，还要视乎疫情的发展。

我的经历有点残酷

在接受加广访问的时候，刘玥直言不讳：

我觉得有点惭愧，可能不是个励志的故事，其实是个残酷的 —— 也可能没有那么夸张，就是比较平常的故事。 引自 刘玥

刘玥与太太孩子们开心合影。 照片：Radio-Canada

从移民加拿大开始，刘玥就觉得应该自己做些什么。

原本，他和太太决定自己开个杂货店。当时，他们的三个孩子在蒙特利尔先后出生。

他表示，我们觉得，如果是开在社区的那种杂货铺，每天需要投入的时间很长。我们有一个共识，就是不希望自己为了挣钱而牺牲一切，不顾孩子，没有生活。所以，想找一个能够兼顾生活的店，比如，如果是在市中心写字楼里的店，可以按时下班，而且，周六、周日可以休息。

有一天，他们听到说蒙特利尔市中心的标志性建筑Sun Life保险大厦里，有一家店正在出售。

结果，他们意外在隔壁发现了一间小餐馆，也正找人接手 —— 店面不大，但布置得很有情调，很精致。而且，转手费比杂货店便宜了很多，只需要几万元。

当时，他还考虑到，如果希望多陪陪孩子的话，这间店就更好了，因为它只做午餐 —— 主要客户就是那些写字楼里的员工，他还不用早起了。

最初刘玥有点担心，因为他们夫妇俩没有任何做餐馆的经验，也担心食物是否能保持原来的风味。

小餐厅的老板娘是位泰国人。她答应刘玥，可以先不用下定金，跟着她学习一下，包括烹饪和经营，看看是否喜欢和是否能够驾驭，再做决定。

就这样，他跟着老板娘学习，大约两、三个月之后，觉得自己可以胜任了，才正式买下了餐馆。

当然，真正经营充满辛苦，要四处寻找亚洲时蔬的进货渠道，要炒菜要经营，总之，一切靠他们夫妻两个人。

接下来的两年，小餐馆开得顺风顺水，盈利也相当不错。

刘玥也对此进行了分析，首先得益于那段时间，移动办公、在家办公基本上没有开始，那可能是市中心经营者最后的黄金时光了。

再有就是，他们夫妻同心，雇请的一位日本女孩也非常勤劳靠谱 —— 找到一个好员工，其实是可遇不可求。

开了第二间餐馆：噩梦的开始

随着第一间餐馆的顺利和成功，刘玥开始不满足，他决定再开一间餐厅 —— 做晚餐的正规餐馆，希望可以复制第一间餐厅的成功。

为此，他花了一年的时间，跟随那位泰国厨师学习烹饪，也学习大一点的餐馆如何经营等。

2014年，他在市中心开了第二间餐馆，同样是做泰国菜式。

他苦笑说，但这成了噩梦的开始，经营得相当困难，主要是自己犯了一些错误。

他的总结是，之前餐馆是夫妻店，齐心协力。但新餐馆开张，一下子增加了很多人手，反而职责不清，相互推诿，因为很多人觉得那不过就是一份工作。

他举例说，厨房食材和材料浪费，包括免费的幸运甜点和一次性刀叉餐具，都是在成本里的。

小本经营，有些钱是挣下来的，有些钱是省下来的。 引自 刘玥

他认为，第二间餐馆经营困难，也有另一些他不能控制的原因：

过了两三年我才想明白，餐馆扩大，对管理的要求也高了。坦白说，自己缺乏这种能力，有时候，遇到员工们做的不好，我会自己动手去做，但也不会责骂他们，我的性格里就缺乏这种东西。

内部的东西可能我们通过个人努力是可以改变的，但是，大环境我们无法改变。这几年，市中心上班的格局改变了，互联网，居家办公，移动办公慢慢开始了，真正来上班的人在减少，这是我无法改变的。

再有就是，竞争的格局改变了。比如，市中心大商场里，开始有高端的美食街（Food Courts) —— 把很多著名餐厅集中在一起，做成自助服务方式，可以吃到很好的东西，还不用支付额外的服务费。这其实就是在用资本排挤我们这样的散店、小商家。虽然我很努力，但整个环境在恶化，就如同在温水了煮。 引自 刘玥

在这个过程中，刘玥经历了很多的，很累。但他还不服输，不能承认失败，也没有立即关掉餐馆。

从人生经历来说，这段经历很有意思，但也是个失败的，甚至是痛苦的过程。但我比较在乎这个过程，而不是在财富积累。 引自 刘玥

再接着，疫情开始了。

（刘玥在蒙城创作歌手李捷的MV《鹰》当中，扮演自己，一位餐馆老板。导演黄德昊。）

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疫情出现了

2020年3月中，整个加拿大社区进入封闭，刘玥的两家餐馆也不得不关闭。

我的感觉竟然像是松了一口气，如释重负吧，可能因为多少可以把关店归咎于疫情。 引自 刘玥

当时，刘玥的母亲和岳母正巧在蒙特利尔探亲。从武汉的亲友口中，他们听到很多疫情故事，令人心惊，尤其是担心两位老人会受到感染，而家里有上学的孩子。

也是在这两年中，他的太太重回学校，完成了计算机分析的课程，目前正在找工作。

他自己也开始通过网络销售厨房帮手设备。他依然希望能够继续开餐馆，只是在观望疫情的走向。

回看移民这几年，他觉得遗憾的是，自己没有在刚刚移民的时候，好好学习法语 —— 在魁北克为移民开办的法语学校学了没有几天，他就退学，帮朋友送货，也做机场接送等。

现在，他觉得，这样做很短视，尤其是他的太太其实是个很有学习能力的人，但他没有支持她继续学下去，现在觉得很对不起太太。

在加拿大，实际上应该把语言搞好，最终是有益的，因为语言你是绕不开的。 引自 刘玥

时间飞快而过，他已经移民17年了，他始终认为，自己更适合生活在海外。

最令他开心的是，三个孩子，分别是15岁、13岁、10岁都在健康成长，他很享受开车送他们上学的时间，孩子们也愿意和他分享。

说好要多多陪伴孩子们，这一点，我们做到了。 引自 刘玥