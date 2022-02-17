在卡车队示威中被拘捕的13人：有些人有犯罪记录，与暴力组织有联系

在警察的搜查和逮捕行动后，反防疫限制示威者离开了当地，被堵塞两周的跨境道路重新开通。

四名阿尔伯塔省男子被指控图谋杀害加拿大皇家骑警，伤害行为和涉及武器的犯罪行为。其中两人与一个名叫 Diagolon 的极端组织的创建者有联系。这个组织的名字来自英语 对角线 （diagonal）一词，其宗旨是通过战争建立一个从阿拉斯加、加拿大西部省份直到弗罗里达州的白人国家。新不伦瑞克省学者霍夫曼（David Hoffman）称之为美式民间武装运动。

该组织的创建者麦肯锡（Jeremy MacKenzie)是新斯科舍省人。上个月，他在社交网站上发布了一段视频。他在视频中用枪指着一个男子的头。警方随即搜查了他的家，没收了一些枪支。

在13名示威者被逮捕后，麦肯锡上传了声援他们的视频。他目前在渥太华。

44岁的卡波特（Chris Carbert）是被指控图谋杀害警察的四人之一。他在脸书上数次发布视频，声称他愿意为抗议政府防疫政策而献身。 我将为我的信念战死，绝不只是说说而已！

卡波特曾因攻击他人，贩毒和酒后驾驶被定罪。

在星期一被捕的13人中，62岁的伯克（Luke Berk）曾因攻击他人和酒后驾驶被定罪。23岁的科纳特（Evan Colenutt）曾因非法狩猎被定罪，39岁的齐惆罗（Johnson Chichow Law）曾因持械攻击他人被定罪。

（CBC News, Meghan Grant, adaptation en chinois par Wei Wu)