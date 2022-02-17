又有一种新冠疫苗将在加拿大投入使用：Nuvaxovid获批。

Nuvaxovid与加拿大此前批准的辉瑞、莫德纳和阿斯利康疫苗不同，是一种基于蛋白质的疫苗。它通过模仿新冠病毒表面的刺突蛋白，在皂素的辅助下帮助免疫系统学会识别和抵抗新冠病毒。临床试验数据显示，它的预防新冠重症和死亡的有效率达到90%。

但是诺瓦瓦克斯在进行试验时，奥密克戎变异株还没有开始流行。加拿大卫生部将要求该公司提供关于新变体预防的数据。

这种疫苗可能出现的副作用与其他在加拿大使用的疫苗类似，即注射部位酸痛和发冷、头痛和疲劳等感冒症状。

加拿大政府在疫情早期就向诺瓦瓦克斯公司订购了5200万剂疫苗，稍后又宣布该公司将在蒙特利尔的制药厂生产疫苗。目前尚不清楚加拿大将收到的第一批疫苗的数量。此前有报道说，该公司在交货期限上存在问题。

澳大利亚和韩国本月已开始使用Nuvaxovid。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）