加拿大 1 月通胀率升至 5.1%，自 1991 年以来最高

加拿大统计局周三(2月16日)报告说,如果剔除食品和能源等价格易波动的项目,生活成本的涨幅为 4.3%,但即使是这个往下调了的数字,也是 1999 年以来的最高值。

食品价格继续快速上涨,从 2021年 1月 到今年 1 月,在商店购买的食品价格上涨了 6.5%,这是自 2009 年以来最快的增速。

山姆·卡沙尼 (Sam Kashani) 是 Too Good To Go 的全国经理,这是一款与当地食品店合作的应用程序,专门向消费者提供哪些地方在以极低折扣出售过剩库存的信息,售价通常约为正常价格的三分之一。

山姆·卡沙尼说,这一应用程序去年夏天才在加拿大推出,但已经拥有 20 万用户,这表明消费者对目前食品成本的上涨有多么敏感。

加拿大食品的价格一年上涨了 6.5%。 照片:iStock / Anchiy

食物并不是唯一涨价的东西。

在过去的一年里,住所的成本上涨了 6.2%,这是自 1990 年以来最快的增长速度。

能源越来越贵

1 月汽油价格的月增幅为 4.8%,而与去年 1 月相比,价格则增长了 31%。

消费者在为自己的汽车加油时往往会注意到高昂的汽油价格,但能源和交通等更高的成本也打击了商家企业,企业只能把成本的升高转嫁给消费者。

Ceendy Moscova 在蒙特利尔市经营着 Espace Urbain 服装店,这个服装店汇集了 100 多名手工艺者的商品,虽然所有产品都是手工制作,而且是本地生产的,但她说,面料通常是从国外进口的,许多手工艺者都感觉到运输成本升高。

她在接受加拿大广播公司 CBC 的采访时说: 这让他们在运输、产品成本和制造产品的时间方面付出了额外的成本,因此他们不得不提高价格。

(CBC)