渥太华为在乌克兰的加拿大人提供安全撤离通道

加拿大外交部长梅兰妮·乔利 （Mélanie Joly）已制定应急计划，以便于加拿大公民在紧急情况下离开乌克兰。

最近几天，加拿大外长得到了波兰、罗马尼亚、匈牙利和斯洛伐克外长的保证，部长办公室证实，如果加拿大人要快速离开乌克兰，他们将能够毫无阻碍地进入这四个国家。

渥太华还在与乌克兰的另一个邻国摩尔多瓦进行讨论，以确保其边界也会对被迫逃离的加拿大人开放。

克里姆林宫周二称已从乌克兰边境部分撤军，但加拿大政府仍然怀疑克里姆林宫的意图。

加拿大外交部长梅兰妮·乔利说：

我们知道，俄罗斯已经在乌克兰边境集结了超过 100,000 名士兵，威胁是真实的和迫在眉睫的。 引自 加拿大外交部长梅兰妮·乔利 （Mélanie Joly）

2022 年 2 月 15 日，俄罗斯部队已准备好离开乌克兰边境，莫斯科没有说明撤军的人数和时间。 照片：Associated Press / Fournie par le ministère de la Défense russe

数百加拿大人在乌克兰

尽管渥太华已敦促加拿大公民离开，但仍有一些加拿大人还在那里，向加拿大政府正式登记自己在乌克兰的有 800 名加拿大公民，但政府官员认为实际人数更多。

上周五，外长梅兰妮·乔莉（Mélanie Joly）敦促在乌克兰的加拿大人立即安排离开。

上周日，加拿大决定把驻扎在乌克兰的加拿大士兵暂时转移到欧洲其他地方，这些加拿大军人在参加乌克兰军队的一个训练任务。

（Radio-Canada）