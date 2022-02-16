加拿大 2 月 28 日起对完全接种疫苗的旅行者不再要求入境前 PCR 检测

旅客仍需在抵达前进行检测，但可以选择在抵达陆地边境前一天进行经过授权的快速抗原检测。

抗原测试更快更便宜，可以在几分钟内出结果。

加拿大卫生部长同时表示，完全接种疫苗的旅客也可能在抵达时被随机选择进行 PCR 检测，但从 2 月 28 日起，旅客将不再需要在等待检测结果时进行隔离。

加拿大将放宽对完成接种疫苗者的入境新冠测试要求。 照片：Getty Images / JACK GUEZ

渥太华将重新评估旅行措施

加拿大政府还宣布，计划取消目前针对非必要出国旅行的旅行建议 （新窗口）。

卫生部长让-伊夫·杜克洛斯表示，因为疫情情况有所改善，政府在做出调整。

他说，我们已经度过了由 Omicron 变体带来的新一波疫情的顶峰。

他还说， 此外，经过两年的个人公共卫生措施，如接种疫苗、戴口罩、保持距离以及生病时呆在家里，加拿大人知道如何保护自己和别人的安全。

加拿大卫生部长让-伊夫·杜克洛斯（Jean-Yves Duclos） 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

他说，如果情况继续改善，可能会放弃进一步的检测措施，如对加拿大人到美国进行 72 小时内短途旅行的检测要求。

卫生部长说： 我想强调，加拿大人在出国旅行时仍应谨慎行事。 仍然存在生病或被困在外面的风险。

在过去的几个月里，加拿大政府面临压力，旅游业和一些医生一直在游说政府取消对完全接种疫苗的旅行者的所有测试要求。

（CBC）