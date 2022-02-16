【分析】加拿大“自由车队大游行”抗议进入第三周，特鲁多为何启动紧急状态法？

发生在加拿大多个城市的 自由车队抗议 今天已经超过三个星期了。抗议者的主要诉求是，反对政府当下实施的疫苗护照等政策。

目前，首都渥太华市中心依然被 占领 ，而曼尼托巴省埃莫森（Emerson）的加美通道被大卡车堵塞。

星期一，总理特鲁多宣布启动 紧急状态法 ，以便让联邦警方能有更大的权利，更迅速控制局面 ——这是自1988年，该项法案替代 战时措施法 之后，首次被启动。

加拿大这场 车队大游行抗议 在国际社会上也造成了相当的影响，美国部分政客、富豪、主持人都对此表态支持，不少人还积极捐款支持，法国、新西兰等国甚至出现了仿效的车队游行。

从抗争形式上来看，此次抗议的组织性极高。他们选择了包括温莎-底特律在内的多处美加边境，与渥太华这些能够迅速得到媒体关注的地点，并且占据了关键地点。这使得他们的诉求和行动迅速成为了世界媒体报道的核心。这也就解释了为何他们的诉求明明不代表加拿大多数人，却获得了顶级流量的关注。 引自 时政评论员昌西

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自由车队抗议不能代表主流民意 ？

在加拿大，5岁以上的人群中，接种一针及以上疫苗的比率为88.56%，完全接种的比率为83.47% —— 这意味着选择接种疫苗的人士在加拿大人口中占据绝对多数。

还有统计显示，90%的大卡车司机完全接种了疫苗，但在过去三周，他们的工作因抗议行动受到了巨大的影响。

而最新的多份民调显示，大多数加拿大人并不支持 自由车队抗议诉求 。

Angus Reid 最新民调显示，全国72%民众认为，抗议者应该“现在就回家”。 照片：Radio-Canada / Angus Reid Twitter

Angus Raid在2月13日所作的一项最新民调显示，72%的民众认为，抗议者已经表达了他们的意见， 是时候回家了 。此外，69%的受访者反对抗议者、及他们的方式与行为；支持抗议者占了27%。

而在上个星期，加通社与Leger联合进行的民调中，62%受访者表示反对抗议者提出的 取消疫苗护照以及减少公共卫生抗疫措施 ，表示支持的占32%。

在2月8日进行的一项调查提出这样一个问题：如果你不需要公开说出来，你内心是支持还是反对自由车队抗议者的诉求？结果，反对自由车队诉求的为67%，支持的为37%。 引自 Ipsos民调机构

Maru公共意见（Maru Public Opinion）的调查显示，64%受访者同意 加拿大民主正受到一群抗议者的威胁，必须立即阻止他们 的说法；同样有64%受访者支持 动用军队把抗议者的卡车拖走 。

上个周末，部分渥太华居民走上街头，举行 反对自由卡车抗议 集会，要求这些抗议者 回家 ，并抱怨在过去十几天受到噪音等困扰。

上周日，温莎市警方用了两天时间，清除了连接加拿大和美国的 大使桥 上的车辆和抗议者，逮捕了超过40人。

大使桥 是加美之间最重要的经贸往来通道，承担着两国贸易中25%的货物运输 —— 有统计称，这次一个星期的阻塞，造成的经济损失高达十亿，依赖两国往来贸易的商家和民众损失巨大，汽车工业工人停工。

加拿大有评论认为，这次事件可能会长期影响美加贸易，比如，已经有美国政治人物表示，应该把汽车工厂搬回美国等。

昌西分析说，集会游行与抗议示威的核心目的，是引发民众以及社会舆论对抗争议题的关注。不论我们是否支持这些人士的抗争议题，从获取关注这一方面来说，他们已经取得了成功。不论是堵塞道路，还是制造噪音，这些都是抗争手段的一部分。一些人支持这种方式，一些人表示反感。目前，已经有针对示威组织者的集体诉讼。这些人士的行为是否合法，可以等待法官来裁决。

加拿大总理特鲁多，与副总理兼财政部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland）、司法部长兼总检察长大卫·拉梅蒂（David Lametti）、公共安全部长马尔科·门迪奇诺（Marco Mendicino）和应急准备部长比尔·布莱尔 （Bill Blair）一起参加了新闻发布会。 照片：The Canadian Press / Adrian Wyld

紧急状态法：各项措施必须得到议会批准

看到上述的民调数字，或许就不难理解为什么加拿大的省、市、和联邦都希望尽快结束 自由车队抗议 。

在联邦启动紧急状态法之前，渥太华市，以及其所属的安大略省都已经启动了紧急状态。

加拿大联邦的紧急状态法赋予了加拿大警方更大的权力和资源，来处理阻断交通的人群以及车辆，对机场桥梁等提供定点保护，允许银行等金融机构在不需法庭授权的情况下，暂时冻结支持阻断交通抗议人群的账户等。

紧急状态中不会动用军队，不会中止人权宪章，不会限制言论和集会自由。而且，任何该法案赋予警方的措施，都需要得到议会的投票支持。 引自 特鲁多在记者会上承诺

当天，CBC的时政评论节目 At Issues （新窗口） 当中，四位记者评论员对启动紧急状态做出评论。《多伦多星报》的记者、时政评论员阿斯塔·拉吉（Althia Ray）认为，如果事件处理得好，比如和平有序结束抗议行动，对现任总理特鲁多是个加分项，但如果处理不好，失分不会少。

而四位嘉宾也强调，目前赋予警方的权力已经够多的了，但问题是，警方没有很好地使用。他们还认为，是否支持启动紧急状态？如何在事件中表态？对各个政党和政客都是一个考验。

目前，在联邦政党中，新民主党NDP表示支持自由党政府的决定，魁北克党团则表示持有疑问，官方反对党保守党未明确表态。

有意思的是，在保守党目前执政的两大省份中，阿尔伯达省长杰森·肯尼不赞成启动紧急状态法，但安大略省省长道格福特则表示赞成。

阿斯塔·拉吉在节目中还称，在渥太华看到的抗议似乎更多的像个派对，而不是冲击国会，对民主或领土安全造成威胁 —— 她因此认为没有必要启动紧急状态法。

不过，随着抗议持续，原本和平抗议之中，也出现了极少数的暴力元素。

星期一晚间，皇家骑警在阿尔伯达省与美国交界处的示威者卡车中，搜出了大批自动步枪、弹药、大刀、和防弹服，警方已经逮捕了11人。

抗议的组织者随即表示，有 极端因素 渗透进了游行，并在周二撤离，从前往美国的交通恢复。

同样在周二，首都渥太华市的警察局长因 对应车队抗议不利而辞职 。而为应对在渥太华的抗议活动，联邦、省市已经成了了共同应对小组，目标是在和平状况下，尽快结束抗议行动。

对于特鲁多来说，眼下最重要的问题是，如何在不侵犯民主体制以及公民自由权利的情况下解决目前的示威者占领行动。今日下午，政府已经决定实施紧急状态法案。特鲁多政府是否最终会动用军队仍然不确定，但就示威者目前的态势来看，冲突极有可能在未来变得更加激烈。 引自 时事评论员昌西

上周五，抗议者在大使桥。直到周日晚间，警方才清除了堵塞桥梁的抗议者以及车辆。 照片：Evan Mitsui/CBC

特鲁多为何不与抗议者会面？

根据Angus Reid最新民调，66%受访者责怪总理特鲁多处理事件不当，令事件变糟。

有人认为，警方早就应该采取更强硬的措施，制止抗议者当中 封桥、堵路、扰民 的做法了；也有人觉得，特鲁多启动紧急状态法是 独裁者 ，是在打压不同声音，镇压和平抗议。

保守派人士中，不少人批评特鲁多在抗议行动开始时 表现傲慢 ，把抗议者称为 边缘的 持不可接受的观点 的少数人群，而且始终不愿与抗议者见面。

保守派人士常常批评特鲁多政府不去与游行组织者协商。但问题是，参考特鲁多自由党在2021年大选政纲后，我们不难发现特鲁多政府与此次游行的人士几乎没有共识可言：游行示威者要求取消所有的新冠限制和疫苗护照，但这些都是特鲁多政府去年大选当中最重要的竞选纲领。抗击新冠疫情以及推广疫苗依旧是特鲁多政府的核心政纲。倘若放弃，等同于特鲁多政府向自己投出不信任选票。从政治策略上来看，为了平息这些与本党毫无共识的群体毫无价值，任何的妥协，还有可能激怒特鲁多与自由党原本的支持者。 引自 时事评论员昌西

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