魁北克省 3 月 14 日起停用疫苗护照

魁北克省卫生部长克里斯蒂安·杜贝（Christian Dubé）和公共卫生临时主任吕克·波尔罗（ Luc Boileau ）医生说，60 岁以上的魁北克人中有 86% 已经注射了加强针，而且至少有 200 万魁北克人因感染 Omicron 变体而获得了一定免疫力，从而使逐步取消疫苗护照变得可行。

魁省卫生部长克里斯蒂安·杜贝宣布，从明天（2月16日）起，停止在大商店、酒品店 SAQ 和 大麻店 SQDC 要求疫苗护照。

从 3 月 14 日起，魁省将全面停止使用疫苗护照。省卫生部长克里斯蒂安·杜贝说：

疫苗护照将于 3 月 14 日在所有 [公共] 场所取消。 引自 魁北克省卫生部长克里斯蒂安·杜贝（Christian Dubé）

魁北克省放宽卫生限制将分阶段进行：

从 2 月 16 日起，1500平方米以上的商家企业、酒品店 SAQ 和 大麻店 SQDC 将不再要求顾客出示疫苗护照；

从 2 月 21 日起，进入礼拜场所、参加葬礼和进入吊唁场所不必再出示疫苗护照；

从 3 月 14 日起，魁北克省的所有公共场所将取消出示疫苗护照的规定，包括私人养老院、老人长期护理院等，餐馆、酒吧、电影院、表演场所、娱乐中心、体育中心、水疗中心和桑拿等场所也都将取消疫苗护照。

然而，乘坐火车或飞机旅行，仍需出示疫苗护照。

魁省卫生部长克里斯蒂安·杜贝同时表示，如果病例再次上升，则可能会恢复使用疫苗护照。

（CBC，Radio-Canada）