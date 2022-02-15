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蒙特利尔为纪念失踪和被杀害原住民妇女举行游行

2022年2月14日晚，蒙特利尔市数百人在市中心的 Sainte-Catherine 大街上游行，悼念失踪和被杀害的原住民妇女。

2022年2月14日晚，蒙特利尔市数百人在市中心的 Sainte-Catherine 大街上游行，悼念失踪和被杀害的原住民妇女。

照片：Radio-Canada / Gabrielle Paul

RCI

星期一晚上，情人节之夜，数百人冒着严寒在蒙特利尔市中心参加游行，以纪念在蒙特利尔市失踪和被杀害的原住民妇女和未成年女性。

人们首先汇集在位于 Sainte-Catherine 大街和 Atwater 街交界处的 Cabot 广场，晚上 6 点后不久，游行队伍从这里出发，在蒙特利尔市警察局 (SPVM) 的车辆护送下，从Sainte-Catherine 大街走向 Mansfield 街。

以往这个游行每年举行一次，但最近两年因新冠疫情而不能举行。

在今年的游行中，参加者唱着传统歌曲，喊着口号，表达对失踪和被杀害的原住民妇女的思念。

需求切实支持

在游行过程中，有几位妇女发表了讲话，对原住民妇女所经历的暴力感到愤怒。

蒙特利尔原住民妇女收容所 Foyer pour femmes autochtones de Montréal 的主任、这次游行的组织方 Resilience Montreal 的联合主任 Nakuset

蒙特利尔原住民妇女收容所 Foyer pour femmes autochtones de Montréal 的主任、这次游行的组织方 Resilience Montreal 的联合主任 Nakuset

照片：Radio-Canada / Gabrielle Paul

蒙特利尔原住民妇女收容所 Foyer pour femmes autochtones de Montréal 的主任、这次游行的组织方 Resilience Montreal 的联合主任 Nakuset 说， [对失踪和被杀害原住民妇女] 的全国调查提出了 231 项建议，但我并没有看到实际影响，从事这项工作的组织需要切实的支持。

她补充道， 根据 [加拿大皇家骑警] 的数据，在魁北克省，大约有 40 名失踪的原住民妇女，但根据我们的调查，这个数字在 200 人左右，

Deux femmes tiennent un drapeau de Femmes autochtones du Québec.

Marjolaine Étienne (左) 是魁北克省原住民妇女协会 Femmes autochtones du Québec (FAQ) 的新任主任。

照片：Radio-Canada / Gabrielle Paul

魁北克省负责原住民事务的部长 Ian Lafrenière 也参加了游行。

他在推特上写道：

2 月 14 日也是为失踪和被杀害原住民妇女和女孩大游行的日子，我们有责任记住她们，纪念她们，但最重要的是，永远不要忘记她们。
引自 魁北克省负责原住民事务的部长 Ian Lafrenière

星期一早些时候，联邦政府的原住民关系部长 Marc Miller 也发表了一份声明，强调了当天全国范围内为原住民妇女举办的各种活动。

（Radio-Canada）

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