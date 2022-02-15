蒙特利尔为纪念失踪和被杀害原住民妇女举行游行

人们首先汇集在位于 Sainte-Catherine 大街和 Atwater 街交界处的 Cabot 广场，晚上 6 点后不久，游行队伍从这里出发，在蒙特利尔市警察局 (SPVM) 的车辆护送下，从Sainte-Catherine 大街走向 Mansfield 街。

以往这个游行每年举行一次，但最近两年因新冠疫情而不能举行。

在今年的游行中，参加者唱着传统歌曲，喊着口号，表达对失踪和被杀害的原住民妇女的思念。

需求切实支持

在游行过程中，有几位妇女发表了讲话，对原住民妇女所经历的暴力感到愤怒。

蒙特利尔原住民妇女收容所 Foyer pour femmes autochtones de Montréal 的主任、这次游行的组织方 Resilience Montreal 的联合主任 Nakuset 照片：Radio-Canada / Gabrielle Paul

蒙特利尔原住民妇女收容所 Foyer pour femmes autochtones de Montréal 的主任、这次游行的组织方 Resilience Montreal 的联合主任 Nakuset 说， [对失踪和被杀害原住民妇女] 的全国调查提出了 231 项建议，但我并没有看到实际影响，从事这项工作的组织需要切实的支持。

她补充道， 根据 [加拿大皇家骑警] 的数据，在魁北克省，大约有 40 名失踪的原住民妇女，但根据我们的调查，这个数字在 200 人左右，

Marjolaine Étienne (左) 是魁北克省原住民妇女协会 Femmes autochtones du Québec (FAQ) 的新任主任。 照片：Radio-Canada / Gabrielle Paul

魁北克省负责原住民事务的部长 Ian Lafrenière 也参加了游行。

他在推特上写道：

2 月 14 日也是为失踪和被杀害原住民妇女和女孩大游行的日子，我们有责任记住她们，纪念她们，但最重要的是，永远不要忘记她们。 引自 魁北克省负责原住民事务的部长 Ian Lafrenière

星期一早些时候，联邦政府的原住民关系部长 Marc Miller 也发表了一份声明，强调了当天全国范围内为原住民妇女举办的各种活动。

（Radio-Canada）