加拿大政府首次启用 “紧急状态法” 来应对抗议

特鲁多在星期一（2月 14日）下午晚些时候的新闻发布会上表示， 现在很明显，执法部门有效执法的能力面临严重挑战。

他说，这些措施将具有地理针对性， 合理并与其要应对的威胁相对称 。

加拿大副总理兼财政部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland）、司法部长兼总检察长大卫·拉梅蒂（David Lametti）、公共安全部长马尔科·门迪奇诺（Marco Mendicino）和应急准备部长比尔·布莱尔 （Bill Blair）也参加了新闻发布会。

联邦首次用《紧急状态法》来应对抗议

加拿大总理特鲁多表示，这是在加拿大历史上首次启用《紧急状态法》，赋予联邦政府额外的权力来处理持续的封锁和针对疫情限制的抗议活动。

2022年2月14日，渥太华市，警察在和示威者们交谈。 照片：Radio-Canada / Charles Lalande

他说，《紧急状态法》将为警察提供更多工具，使警方可以在公共集会构成非法和危险活动（例如封锁和占领）的地方恢复秩序。

这一法案还可使政府指定和保护关键区域，例如过境点和机场。

特鲁多说，启用此法将使政府能够确保一些基本服务的提供，例如把卡车拖走的服务。

另外，《紧急状态法》还允许联邦政府指示金融机构提供基本服务以解决有关情况，并禁止使用财产来资助或支持非法封锁。

特鲁多说： 这是为了保证加拿大人的安全，保护人们的工作，并恢复人们对我们系统的信心。

星期一早些时候，加拿大反对党 - 新民主党（NDP）已表示支持政府的这一决定，反对党 - 魁北克党团则表示持有疑问。

（CBC，Radio-Canada）