安大略省将于 3 月 1 日取消疫苗护照

安大略省省长道格·福特 （Doug Ford ）周一宣布了这一消息。

他说，由于公共卫生指标在持续改善，对餐厅、酒吧、电影院和健身房的人数限制将在本周四取消，而不是下周一。

政府还宣布从 3 月 1 日起将不再需要疫苗护照。

道格·福特同时表示， 和你们所有人一样，我已经为这个消息等待了很长时间，但请不要怀疑我们共同采取的措施，尽管这些措施很困难，但绝对必要，而且挽救了数万人的生命。

本周四开始放宽

安省2月17日开始取消对餐厅、酒吧、电影院和健身房的人数限制。 照片：La Presse canadienne / Doug Ives

从 2 月 17 日开始，安省许多室内公共场所将取消人数限制，其中包括：

餐厅、酒吧和不跳舞的餐饮场所；

零售商，包括购物中心；

健身房和体育设施的非观众区；

电影院；

会议和活动空间；

博物馆、画廊、水族馆、动物园和类似景点；

赌场、宾果游戏厅和其他游戏场所。

此外，社交聚会限制将增加到室内 50 人，室外 100 人。有组织的公共活动将为室内限制 50 人，室外没有限制。

与此同时，体育场馆、音乐会场地和剧院的人数将被限制在 50%。

不过，安省仍将维持强制口罩措施。

加拿大广播公司报道说，安大略省 12 岁以上者中有 92% 的人已经至少接种了两剂疫苗。

（CBC，Radio-Canada）