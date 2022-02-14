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安大略省将于 3 月 1 日取消疫苗护照
从 3 月 1 日起，安大略省将取消疫苗护照措施，同时还将其 COVID-19 重开计划第二阶段的时间提前到本周四。
安大略省省长道格·福特 （Doug Ford ）周一宣布了这一消息。
他说，由于公共卫生指标在持续改善，对餐厅、酒吧、电影院和健身房的人数限制将在本周四取消，而不是下周一。
政府还宣布从 3 月 1 日起将不再需要疫苗护照。
道格·福特同时表示，
和你们所有人一样，我已经为这个消息等待了很长时间，但请不要怀疑我们共同采取的措施，尽管这些措施很困难，但绝对必要，而且挽救了数万人的生命。
本周四开始放宽
从 2 月 17 日开始，安省许多室内公共场所将取消人数限制，其中包括：
- 餐厅、酒吧和不跳舞的餐饮场所；
- 零售商，包括购物中心；
- 健身房和体育设施的非观众区；
- 电影院；
- 会议和活动空间；
- 博物馆、画廊、水族馆、动物园和类似景点；
- 赌场、宾果游戏厅和其他游戏场所。
此外，社交聚会限制将增加到室内 50 人，室外 100 人。有组织的公共活动将为室内限制 50 人，室外没有限制。
与此同时，体育场馆、音乐会场地和剧院的人数将被限制在 50%。
不过，安省仍将维持强制口罩措施。
加拿大广播公司报道说，安大略省 12 岁以上者中有 92% 的人已经至少接种了两剂疫苗。
（CBC，Radio-Canada）