魁北克省可能周二宣布逐步暂停疫苗护照

Radio-Canada 报道说，根据我们的消息来源，一切都将取决于魁北克省公共卫生主任 Luc Boileau 医生将于周一傍晚向省政府提出的建议，这将是逐步暂停疫苗护照的第一步。

预计暂停将 从后往前走 ， 首先从最后采取疫苗护照措施的商家企业开始，因此，面积超过 1500 平米的大商店、魁省的酒品店 Société des alcools （SAQ） 和大麻店 Société québécoise du cannabis （ SQDC） 将是第一批不再需要顾客出示疫苗护照的商家，之后将轮到健身中心、表演场所、餐厅和酒吧。

魁北克省在 1 月 24 日实施了面积超过 1500 平米的大商店必须要求顾客出示疫苗护照的措施。

免疫力更高

根据魁北克省的公共卫生机构的评估，自去年 12 月以来，已有近 200 万魁北克人累计感染了新冠病毒，从而使这些人有更大的免疫力。

此外，住院人数正在稳步下降。

上周五，魁省卫生部长克里斯蒂安·杜贝（Christian Dubé）提出了在流行病局势允许的情况下暂停疫苗护照的可能性。

不过，省政府很明确，如果再有新一波疫情，这些措施可以随时启用。

口罩要求继续

魁北克省将在一段时间内继续维持口罩措施。 照片：Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

与此同时，魁北克省表示在可预见的未来将继续要求人们戴口罩。

如果疫情继续好转，会考虑暂停使用口罩，但也将是逐步取消，首先是在博物馆等风险最低的领域。

而在不容易保持人与人间距的场所，特别是在公共交通工具上，戴口罩的要求会维持更长时间。

（Radio-Canada）