渥太华市宣布与抗议者达成协议，未来 24 小时内卡车将撤出市中心居民区

数百辆卡车已经占领了首都渥太华的市中心长达 17 天的时间。

星期日，渥太华市长吉姆·沃森（Jim Watson）在接受加拿大广播公司采访时说：

对我来说，首要任务是保护居住在渥太华市居民区的居民 [...]。 10,000 至 15,000 人居住在渥太华的市中心和下城区。作为渥太华市长，继续帮助这些地区的居民对我来说很重要。我们面临非常严重的问题和巨大的挑战，卡车必须立即离开居民区，以恢复渥太华社区的平静。 引自 渥太华市长吉姆·沃森（Jim Watson）

他说，与抗议者代表的谈判已经进行了三四天，这一谈判通过中间人进行。

2022年2月10日，卡车司机在渥太华示威。 照片：Radio-Canada / Alexis Tremblay

与此同时，渥太华市长吉姆·沃森要求抗议活动的领袖和组织者不要再呼吁更多的人到渥太华市中心，以便于约 400 辆卡车离开市中心。

他说，这项行动可能需要 24 到 72 小时。

一些卡车不会离开渥太华，但可能会被转移到 Sir-John-A.-Macdonald Parkway，自 1 月 28 日抗议活动开始以来，许多卡车就停在那里。

渥太华市长希望看到卡车从星期一开始离开，警察部门可以参与这次行动。

（Radio-Canada）