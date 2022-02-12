【分析】“学会与病毒共存”，究竟意味着什么？

过去一个星期，加拿大多个省份先后宣布不同程度解除疫情措施，逐步重新开放，理由是 新感染病例和住院人数都在不断下降 。

而加拿大首都渥太华以及位于温莎市连接加美的 大使桥 上，反对疫苗护照的抗议和占领依然在继续。

前天（2月10日），根据统计，加拿大新冠病毒新感染病例为10632，死亡113人。

同时，民众也不断听到 要学会与病毒共存 的说法，它究竟意味这什么？

星期五，加拿大联邦公共卫生部长杜克洛（Jean-Yves Duclos）专门在记者会上解释， 学会与病毒共存 ，对联邦政府意味着什么？

“与病毒共存意味着这种病毒和我们的医疗护理体系必须能够共存，而不能让后者陷入瘫痪。” “意味着不能让癌症患者被告知他们的手术将不得不等待，因为我们的医院和医护人员都已经被 COVID 所淹没。” “与病毒共存意味着我们(不论是个人还是集体)都需要最大限度地利用我们现有的工具，来共同限制病毒的传播，并限制感染的严重程度。” “一旦病毒传播得到控制,感染的严重程度得到限制，我们的医疗体系将得以重新休养生息，而大多数公共卫生措施也就可以放松了。 —— 公共卫生部长杜克洛

流行病毒学家、公共卫生专家王培忠教授。（本人提供） 照片：submitted by Wang Peizhong

多伦多大学的流行病学专家王培忠教授接受加广的访问，就相关话题给出了专业的解答。

加广：加拿大媒体开始讨论，我们从 大流行，Pandemic ，进入了 局部流行，endemic ， 局部流行 意味着什么？

王培忠教授：中文流行病学把endamic翻译成 地方病 ，我觉得不太准确，可能引发误解，以为它只是在某个地方存在。

实际上，我认为，Endemic应该是指病原体处于一种稳定的状态，医学专家可以预测它的走向，是局部流行。局部流行，Endemic不再像大流行，Pandemic那样的疯狂而不可控制、不可预测。但是，这绝不意味着新冠病毒的毒性减弱，或风险没有了。 引自 王培忠教授

目前，我对疫情已经进入endemic很乐观，因为已经体验到了情况正在明显改善。

这种改善表现在，首先是病毒比较稳定了，现在的奥米克戎变种传染力很强，如果要取代它的话，需要有更强传染力的变种，目前看还没有。至少在短期以内，病毒本身不会有很大的变化。

再有，民众中大部分因为疫苗和自然感染得到了基本的保护。比如在加拿大12岁以上完全疫苗接种已经接近90%；而这一波奥米克戎通过自然感染也获得了很好的免疫力。

所以说，疫情接近一个平衡点了。不过，大家要注意，这不意味着，新冠病毒就消失了，或者新的变种不会出现了。

去年12月，加拿大联邦卫生部长杜克洛（Jean-Yves Duclos）出席记者会，介绍新冠疫情进展。 照片：The Canadian Press / Justin Tang

加广：我们应该怎么理解 与病毒共存 ？

王培忠教授：目前状况下，我们对新冠病毒和疫情有了相当的医学了解，也有了预防和应对它的措施。同时，我们还是应该对病毒有一定的警惕和恐惧的心理。

现在我们的观察，奥米克戎的致死率很低，在千分之零点几，但这是在人群有一定的免疫力（通过疫苗和自然感染病毒获得）的情况下。

不过，如果有一个地方，人群什么保护也没有、也没有暴露在病毒之下，奥米克戎还是非常厉害的。 引自 王培忠教授

经过两年时间，政府控制疫情的力度很大，现在到了需要个人为自己的安全负责了。

政府的职责现在应该是加强教育，加强宣传，提供更好的服务，以及对病毒的应对，比如提供试剂盒等。

对于个人，你还是需要根据自己的情况判断。举例来说，你已经接种了两针了，那就需要你自己有一个评估，比如年纪大的，有慢性疾病，职业需要跟人群接触，家里有老人等，最好接种第三剂。

再比如，你要参加聚会等活动，或者接触了高风险人群，可以先做一个抗原检测。

总之，需要平衡利弊，把高风险的人保护好，就可以了。

更多观点： 但也有学者不同意“学习与病毒共存”这个说法，认为过去两年，我们一直在与病毒共存。现在，我们只是接受了一种}“新常态”。 不列颠哥伦比亚大学进化生物学家莎拉·奥托（Sarah Otto）对《国民邮报》表示，我们都学习到了一种新常态。 “即使在病毒卷土重来，我们也在过去两年学习到了应该采取什么措施，比如迅速采取防疫措施，施打加强剂疫苗。我们在医院学到了很多——哪些治疗效果最好，如何在不插管的情况下保持氧气水平。即使是最坏的情况，我们学到的东西也有正面的一面。” —— 沙拉·奥托 哈佛大学公共卫生学副教授比尔·哈纳格（Bill Hanage）给出了两极的可能性： “比较乐观的情况是，奥米克戎感染所产生的免疫力确实很强大，因此，当秋天情况再次好转时，几乎没有严重的感染。到了冬天，疫情状况也不会是灾难性的。而下一代疫苗有望提供杀菌免疫，就像麻疹疫苗，阻止所有传播和感染，并产生间接益处——所谓的‘群体免疫’。” “最糟糕的情况：出现了一种变体，它融合了德尔塔的毒性、引发严重疾病的能力，又具有奥米克戎的高传染力。人类将筋疲力尽，我们无法通过非药物干预来对抗它，许多人生病并死亡。” —— 比尔·哈纳格

加广：目前，阿尔伯达省和萨斯喀彻温省完全取消了防疫措施，包括疫苗护照，戴口罩，彻底开放了，这个速度会不会太快？

王培忠教授：我认为，安省和魁省开放的速度是比较好的，也就是他们是逐步进行，而且视未来发展情况而做调整。

阿尔伯达和萨斯喀彻温看上去可能快了些，但也可以接受。

因为经过了过去两年，大家也了解，开放程度从来都不只是单纯的卫生学的问题，它需要考虑民众的接受程度，反弹程度。 引自 王培忠教授

目前，经过了两年，大家对强制性的疫苗接种和戴口罩都有了很大的抵触情绪。而这些政策在草原省份一直比较难以推广，而在东部会相对容易些。所以，这两个地区的政府出台的政策和开放步伐也有不同。