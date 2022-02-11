卡车司机示威：安大略省宣布进入紧急状态

星期五（2月11日）上午，安大略省长道格·福特 （Doug Ford） 宣布了这一消息，而抗议者们在继续封堵渥太华市中心的部分地区和温莎大使桥的部分地区。

道格·福特在周五的新闻发布会上说，这已经不再是抗议，他把渥太华的示威称为 围城 。

他补充说，每天通过温莎大使桥运输的商品的贸易额高达 7 亿加元。

重罚和监禁

抗议者们自 2 月 7 日星期一以来一直在封堵大使桥。 照片：Radio-Canada / Elvis Nouemsi Njiké

安大略省长道格·福特还表示，将召集内阁并 紧急颁布命令，明确规定阻止和阻碍关键基础设施沿线的货物、人员和服务的流动是非法的，应受惩罚。

他说，这将包括保护国际过境点、400 系列高速公路、机场、港口、桥梁和铁路，并将包括保护医疗服务、公共交通、市政和省级道路的畅通，以及行人安全和人行道的畅通。

道格·福特表示： 不遵守规定的罚款将很重，最高罚款为 100,000 加元和最高一年的监禁。我们还将提供额外的权力，考虑吊销任何不遵守这些命令的个人和商业的执照。

抗议者对加美贸易重要通道 - 大使桥（Ambassador Bridge）的封堵已经导致安大略省的汽车工厂减缓生产或停产。

多伦多市中心的抗议活动在延续，警方加强戒备。 照片：La Presse canadienne / Nathan Denette

与此同时，预计多伦多市中心的皇后公园（Queen's Park）将发生更多抗议活动，警方已经关闭了周边地区的几条道路。

（CBC，Radio-Canada）