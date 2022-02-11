加拿大人 3 月份的出国旅游预订大增

加拿大飞行中心 （ Flight Centre Canada）是一个总部在温哥华和多伦多的旅行社，其发言人艾莉森·华莱士（Allison Wallace）表示，与 2021 年 3 月相比，2022 年 3 月该旅行机构的预订量增加了 700% 以上。

她说：

去年，大部分旅行预订都在加拿大境内。今年，我们 94% 的预订是国际预订，其中包括去美国。人们计划去墨西哥，去多米尼加共和国，去美国的南部……人们想去晒太阳。 引自 加拿大飞行中心发言人艾莉森·华莱士

多伦多的旅行社 Hola Sun 也确认了这一趋势，该旅行社的 Hugo Rocha 证实，加拿大人在三月春假期间的预定增加。

不少加拿大人希望在三月春假期间去享受阳光。 照片：Getty Images / JackF

PCR 测试：旅行的障碍

Hugo Rocha 同时表示，如果取消与 PCR 检测相关的限制措施，旅行的人数会更多。

旅行社 Merit Travel 的 Holly Smithers Osinga 也表示，所有旅行社都希望看到这一变动。

她说，我们真的希望联邦政府取消对返回加拿大的人 PCR 检测结果为阴性的要求：

如果取消与 PCR 检测和旅行建议相关的措施，旅游业将恢复到大流行前的水平，会有不可思议的增长。 引自 Merit Travel 旅行社的 Holly Smithers Osinga

她接着说，许多加拿大人不想为这些检测付费，也不想冒着在返回加拿大之前获得阳性结果的风险。

卫生部不同意

加拿大广播公司报道说，加拿大航空公司（Air Canada）、越洋航空公司（ Air Transat）和西捷航空公司 （WestJet ）都已表示，希望政府改变对已接种疫苗的加拿大人回国时的测试要求。

加拿大公共卫生部表示，即使是完全接种了疫苗的人也有可能携带病毒，这就是为什么要求旅行者在进入加拿大之前和抵达时必须接受病毒测试。

(Radio-Canada, CBC)