【社区】农历新年派送“冥币红包”？多伦多大学回应加广：诚恳道歉、采取补救措施

过去一个多星期，加拿大著名学府多伦多大学接连出现两起涉嫌歧视华裔学生的种族主义事件，引起关注。

加拿大平权会（CCNC-SJ）主席、活动人士吴婷婷（Amy Go）在接受加广采访时表示：无法想象，现在已经是2022年了，还会出现这样的事情。

多伦多平权会主席、活动人士吴婷婷。 照片：Radio-Canada / 本人提供

事件显示，在多伦多大学内，存在着系统性种族主义。多伦多大学校方需要就此进行反省，需要做出更多努力制止种族主义、歧视亚裔的事件发生，这也是在保护学校的声誉。 引自 吴婷婷

而多伦多大学在回应加广询问时表示， 种族主义歧视在社会的许多领域造成伤害，包括在高等教育领域 ，并对事件发生 诚挚道歉，采取了措施 。

冥币红包 事件

2月1日，一位网名为 Historical-Morning18 的人士在多伦多大学公众网站上发帖，称 研究生院的工作人员在接待处放下了一些红包，上面以中文写着 新年快乐 。但是，当人们打开红包，才发现里面装的是华裔习俗中用来祭奠死者的冥币，上面明显印着 地狱银行发行”字样。

发帖者认为，这是不可接受的。

上周五，平权会发表声明，谴责事件，并提出三点要求：第一是要求校方向学生和社区正式道歉；要求彻底调查，并找出肇事者；以及承诺与社区一起积极对抗 反亚裔种族主义 。

吴婷婷还建议学生与多大的学生会，包括亚裔学生联合会、原住民学生会等一起合作，共同解决问题。

在发送给加广中文台、由多伦多大学副校长兼教务长 Cheryl Regehr及人力战略、公平和文化副总裁Kelly Hannah-Moffat共同签署的声明中表示：

（冥币红包事件）给许多人带来了深深的伤痛，多伦多大学向所有受此事件影响的人致以诚挚的歉意。 引自 多伦多大学

声明还表示，他们已经对此事进行了充分调查，得出的结论是：该错误不是故意的或恶意的。

而多大采取的措施是，“针对研究生院的此事，我们正为员工提供教育课程，协助他们提升能力，以便深入了解事件所带来的冲击的文化背景。

此外，多伦多大学的反种族主义和文化多样性办公室将扩大针对亚洲社区独特背景的教育计划和支持，以多种形式对抗反亚裔种族主义。

多伦多大学管理层就“冥币红包”事件表示歉意，并承诺针对亚裔歧视事件，展开专门培训。 照片：The Canadian Press / Nathan Denette

视频会议遭种族主义者打断

但到了2月7日，多伦多大学再次发生涉嫌亚裔歧视种族主义事件。

当时，亚裔学生联合会举办Zoom视频会议，就如何处理 冥币红包 事件进行讨论。

吴婷婷转述说，当时有几十位学生加入，大家发言非常积极，没有人留意有三位不速之客登陆，进入了会议。大约半小时后，这些闯入者先是叫嚷 种族主义词汇 ，接着其中一人打开摄像机，显示暴力武器画面。三人随即迅速离开了视频会议，留下震惊不已的亚裔学生们。

亚裔学生联合会将事件报告给了校方警察以及多伦多市警方，并且向校方做出通报。

肇事者究竟是谁？目前还没有进一步调查结果。

多伦多大学：我们非常重视亚裔仇视事件

针对亚裔学生视频会议遭种族主义者打断，多伦多大学发言人回应加广称，事件已经交由警方处理。我们支持这个学生团体，并继续倡导在 Zoom 会议和活动中使用适当安全措施，尤其是对公众开放的活动。

我们声援我们的亚洲社区，以及所有受到这次仇恨袭击影响的人。 我们对在我们的社区空间发生此类事件感到震惊。 我们同情地谴责反亚裔歧视和种族主义，以及一切形式的仇恨和种族暴力。 引自 多伦多大学

种族主义还是无知？

从最初帖子发出到现在一周左右的时间里，关于 冥币红包 事件的讨论依然热闹，有近350人发表了意见。

在谴责这种做法不尊重华裔文化，是种族主义的同时，也有留言试图分析背后的意图。

有一条留言表示：我觉得，或许多大的研究生院不是故意这么做，而是由于难以置信的无知。他们事前没有咨询懂得常识的成员，因而做出了错误的决定。

但也有人反驳，纸币上明确写着 地狱银行，Hell Bank ，就算不了解华裔文化，也不至于犯下如此错误。

吴婷婷认为，有时候我们无法确实了解事件最初的目的，很多违反人权的事件中，我们都无法确认，那些人为什么要这么做。但我们可以谈谈事件带来的影响。

事件显示，多伦多大学的研究生院完全缺乏对亚裔华裔文化的尊重，也显示多伦多大学在反亚裔歧视上的被动态度 —— 他们不在乎，所以也不愿意花时间去了解更多文化背景，比如为什么阴历年对华裔如此重要，红包的习俗和内涵等。

吴婷婷还透露，去年，自己曾参加了由不列颠哥伦比亚大学（UBC）牵头举办的加拿大高等学府 反亚裔歧视/仇视研讨会 。这个研讨会的目标就是让高等教育学府和机构了解，如何消除种族主义，多伦多大学也参与其中。

她表示，自己就毕业于多伦多大学研究生院，主修的是社工。她很为自己的母校感到遗憾和难堪，并希望经过这些事件，多大能真实面对，做出进一步的改变。