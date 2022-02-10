温莎市寻求禁令，以结束抗议者对大使桥封锁

自周一以来，抗议者的封堵扰乱了美国-加拿大之间这一主要贸易路线的交通。

温莎市长德鲁·迪尔肯斯（Drew Dilkens）周四 （2 月 10日）在新闻发布会上说，希望禁令将能在今天晚些时候提交给高等法院法官，温莎市 将与警方合作执行该禁令 。

迪尔肯斯说，禁令的主要申请人是汽车零部件制造商协会和加拿大汽车制造商协会，以及温莎市和商会 作为支持性干预者 。

温莎市是汽车制造业重地，由于抗议活动阻碍了零部件的交付，这个星期加美边界两边的制造商都缩减了生产。

福特汽车公司、前菲亚特克莱斯勒公司 Stellantis 都在温莎市设有制造厂，这里也是许多零部件制造商的所在地。

温莎市长：抗议是一场 国家危机

卡车司机和抗议者在继续封锁连接温莎和底特律的大使桥。 照片：Reuters / CARLOS OSORIO

温莎市长迪尔·肯斯称，由于对经济造成的影响，温莎的抗议活动已成为一场 国家危机 ，他说，这使经济每天损失 4 亿加元的商品和食品。

他还对抗议者们表示失望，说抗议者们没有明确的领导或要求。

迪尔·肯斯说，抗议者们提出了各种各样的诉求，..... 这正在变成一场反政府的抗议活动。今天，这里的抗议者说，他们来这里抗议是因为气候变化。

他说，这已经超越了卡车司机的抗议范围，我们不能让这种无法无天的事情发生。

星期四，加拿大公共安全部长马尔科·门迪奇诺（Marco Mendicino）表示，联邦政府将向温莎地区部署更多的皇家骑警人员，以帮助当地执法。

加拿大公安部长 Marco Mendicino 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

（CBC）