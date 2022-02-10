温莎大使桥已经连续第四天被抗议者封堵

繁忙跨境通道被堵

大使桥 （ Ambassador Bridge）通常是北美最繁忙的一个跨境通道。

然而，由于卡车司机反对强制接种疫苗的示威，自本周一下午以来，交通已部分或完全中断。

加拿大广播公司 Radio-Canada 周四早上注意到，现场除了温莎市警察外，还有很多安大略省的警察。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多和安大略省总理道格·福特周三表示，这场抗议活动必须结束。

他们说，封锁大使桥破坏了经济，周三晚上，两人一起讨论了情况。

反疫苗示威者们封锁了加美之间的一个关键贸易运输通道 - 大使桥 （ Ambassador Bridge）。 照片：CBC/Christopher Ensing

对汽车行业的影响

福特公司表示，其位于温莎（Windsor）的发动机工厂已经暂停生产，而其位于奥克维尔（Oakville ）的汽车装配厂生产放缓。

该公司表示，希望尽快解决问题，以避免对加拿大和美国的所有汽车制造商造成广泛影响。

福特加拿大公司发言人 Rose Pao 说：

底特律-温莎大桥的 [交通] 中断正在伤害边境两侧的消费者、汽车业工人、供应商、社区和企业，由于半导体问题、COVID 等，他们已经面临了近两年的零部件短缺。 引自 福特加拿大公司发言人 Rose Pao

丰田公司表示，由于大使桥的堵塞和其他因素，预计其在安大略省的三个工厂在本周末之前不会再组装任何车辆。

每年有近 250 万辆卡车通过大使桥，美国和加拿大之间出口的货物有超过 25% 经过这里。

（Radio-Canada）