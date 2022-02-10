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温莎大使桥已经连续第四天被抗议者封堵
周四（2 月 10 日）早上，加拿大温莎市和美国底特律市之间的大使桥 （ Ambassador Bridge）被抗议者们完全封锁， 这种局面已经使汽车制造商福特和丰田放缓或暂停其在安大略工厂的生产。
繁忙跨境通道被堵
大使桥 （ Ambassador Bridge）通常是北美最繁忙的一个跨境通道。
然而，由于卡车司机反对强制接种疫苗的示威，自本周一下午以来，交通已部分或完全中断。
加拿大广播公司 Radio-Canada 周四早上注意到，现场除了温莎市警察外，还有很多安大略省的警察。
加拿大总理贾斯汀·特鲁多和安大略省总理道格·福特周三表示，这场抗议活动必须结束。
他们说，封锁大使桥破坏了经济，周三晚上，两人一起讨论了情况。
对汽车行业的影响
福特公司表示，其位于温莎（Windsor）的发动机工厂已经暂停生产，而其位于奥克维尔（Oakville ）的汽车装配厂生产放缓。
该公司表示，希望尽快解决问题，以避免对加拿大和美国的所有汽车制造商造成广泛影响。
福特加拿大公司发言人 Rose Pao 说：
底特律-温莎大桥的 [交通] 中断正在伤害边境两侧的消费者、汽车业工人、供应商、社区和企业，由于半导体问题、COVID 等，他们已经面临了近两年的零部件短缺。
丰田公司表示，由于大使桥的堵塞和其他因素，预计其在安大略省的三个工厂在本周末之前不会再组装任何车辆。
每年有近 250 万辆卡车通过大使桥，美国和加拿大之间出口的货物有超过 25% 经过这里。
（Radio-Canada）