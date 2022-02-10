北京奥运 2022 ：加拿大选手目前谁得了奖牌？

金牌得主

马克思·帕罗特 - Max Parrot

单板滑雪 - 男子坡面障碍技巧

马克思·帕罗特 - Max Parrot 在北京冬奥会上为加拿大摘得第一枚金牌。 照片：afp via getty images / BEN STANSALL

马克思·帕罗特，这位来自魁北克省 Bromont 地区的 27 岁滑雪板运动员，在北京冬奥会上为加拿大夺得了第一枚金牌。

马克思·帕罗特的成功令人赞叹而感动，三年前的今天，他因癌症化疗而卧床不起，而现在，他在奥运会上成为金牌得主。

在 2018 年平昌冬奥会上，马克思·帕罗特获得了这项赛事的银牌，但 2018 年12月他被诊断出患有淋巴癌、霍奇金淋巴瘤。

他接受了十几次化疗，曾长时间内感到恶心和虚弱，他说，那时我没有了肌肉，没有了力气，有的时候真想放弃，因为第二天早上起床实在太难了。

然而，现在，在北京，这位经过了多次化疗的曾经的癌症患者，身披枫叶旗，笑容满面，把靠着非凡毅力获得的珍贵金牌一口咬在嘴里。

马克思·帕罗特在经过多次化疗后重拾滑雪板，在北京冬奥会上获得的金牌实属来之不易。 照片：Getty Images / Maddie Meyer

银牌得主

迈克尔·金斯伯里 - Mikaël Kingsbury

自由式滑雪 - 男子雪上技巧

迈克尔·金斯伯里 - Mikael Kingsbury 在北京为加拿大赢得一枚银牌。 照片：Getty Images / Cameron Spencer

迈克尔·金斯伯里也是来自魁北克省，这位 29 岁选手已经四次获得世界冠军称号，并在 2018 年平昌冬奥会上获得了这个项目的金牌，这次曾经被普遍看好夺金。

但在最后一场比赛中，他被瑞典选手 Walter Wallberg 超越，获得银牌。

2. 史蒂文·杜博伊斯 - Steven Dubois

短道速滑 - 男子 1500 米

加拿大选手史蒂文·杜博伊斯 - Steven Dubois （中）在北京冬奥会的比赛中。 照片：Getty Images / Anne-Christine Poujoulat

史蒂文·杜博伊斯来自魁北克省 Terrebonne 市，这位 24岁选手第一次参加奥运会比赛就摘得了一枚银牌。

他以 2 分 9.254 秒的成绩在短道速滑男子 1500 米 决赛中获第二名。

铜牌得主

梅尔耶塔·奥丁 - Meryeta O’Dine

单板滑雪 - 女子障碍追逐

北京冬奥会上，梅尔耶塔·奥丁- Meryeta O'Dine 获得铜牌。 照片：afp via getty images / ODD ANDERSEN

梅尔耶塔·奥丁来自 BC 省的 PRINCE GEORGE，这位 24 岁选手也是在克服了重重困难之后赢得了自己的第一枚奥运奖牌。

她说， 练习中曾经摔断了背部，在上届奥运会上还遭受了严重脑震荡，而且，她的哥哥 Brandon 因癌症去世，这对全家都是一场严重的打击。

她表示，哥哥去世后，她不得不全力应对焦虑和抑郁，付出了很多努力才重新站起来，再次学会如何成为优秀的运动员。

她补充说，曾经在麦当劳打工，以支付自己的滑雪板费用。

2. 跳台滑雪团队

亚历山德里娅·洛蒂特 - Alexandria Loutitt

马修·绍库普 - Matthew Soukup

阿比盖尔·斯特拉特 - Abigail Strate

麦肯齐·博伊德-克洛斯 - Mackenzie Boyd-Clowes

跳台滑雪 - 混合团体

在北京冬奥跳台滑雪混合团体赛中获第三名的加拿大选手 Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate， Mackenzie Boyd-Clowes 照片：afp via getty images / ODD ANDERSEN

团队合作使梦想成真，这四位来自阿尔伯塔省的加拿大运动员以惊人的成绩为加拿大赢得了奥运会历史上的第一枚跳台滑雪奖牌。

3. 马克·麦克莫里斯 - Mark McMorris

单板滑雪 - 男子坡面障碍技巧

马克·麦克莫里斯 - Mark McMorris 在北京为加拿大赢得一枚铜牌。 照片：Getty Images / Maja Hitij

这位 28 岁的选手来自萨斯喀彻温省里贾纳市，在单板滑雪 - 男子坡面障碍技巧决赛中，他与队友 马克思·帕罗特 （Max Parrot） 一起登上了领奖台，为加拿大再添一枚铜牌。

此前他曾在 2018 年的平昌和 2014 年的索契冬奥会上获得铜牌。

4. 伊莎贝尔·韦德曼 - Isabelle Weidemann

速度滑冰 - 女子 3000 米

来自渥太华的加拿大选手伊莎贝尔·韦德曼 - Isabelle Weidemann 照片：Dave Holland

这位来自加拿大首都渥太华市的 26 岁选手在最后一刻超越了捷克选手，赢得了女子 3000 米速滑项目的铜牌。

5. 金·布廷 - Kim Boutin

短道速滑 - 女子 500 米

加拿大选手金·布廷 - Kim Boutin 在北京冬奥女子 500 米短道速滑中获铜牌。 照片：Getty Images / Matthew Stockman

这位 27 岁选手来自魁北克省的 SHERBROOKE 市，她对冬季奥运会并不陌生，曾经在 2018 平昌冬奥会上获得过三枚奖牌，包括一枚银牌和两枚铜牌。