加拿大人口达 3700 万，是 7 国集团中人口增长最快的国家

根据加拿大统计局周三（ 2 月 9 日）上午公布的数据，自 2016 年上一次全国人口普查以来，加拿大的人口增加了 180 万人。

精确地说，2021年，加拿大人口为 36,991,981人。

统计局表示，在加拿大的人口增长中，大约五分之四要归功于移民，人口的自然增长—出生减去死亡—仅占加拿大过去五年人口增长的 15%。

加拿大的人口有所增长。 照片：usa today sports / Stephen R. Sylvanie

疫情影响人口增长

正如预期的那样，疫情大流行对加拿大的人口曲线产生了明显影响。

在 2019 年人口有了创纪录增长：583,000 人（+1.6%）之后，加拿大在 2020 年经历了一个世纪以来的最低人口增长率。

由于疫情期间关闭边界等卫生保护措施，加拿大 2020 年人口增长率仅为 0.4%，增加了 160,000 人。

但加拿大统计局表示，即使发生了大流行，加拿大的人口增长率仍然是七国集团（G7）中最高的。

大西洋地区超越西部省份

自 2016 年以来，育空地区的全国人口增长最为强劲，从 2016 年到 2021 年，人口增长了 12.1%。

在各省中，爱德华王子岛省和不列颠哥伦比亚省的增长最为强劲，分别增长了 8% 和 7.6%。

值得注意的是，自 1940 年代以来，大西洋沿岸省份的人口增长速度首次超过了平原省份，这主要是由于移民的增加，以及加拿大其他省份的人迁居大西洋地区。

加拿大统计局说，过去五年中，大西洋沿岸地区的人口增长了 4.7%，而平原省份的人口增长了 4.6%。

这是自 1970 年以来大西洋沿岸地区的最高人口增长率。

（Radio-Canada)