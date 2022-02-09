BC 省预测 2031 年前将有 100 万个就业职位

其中一半的职位将在卫生和服务行业、社会服务、技术和科学服务、零售贸易、建筑业和食品业。

科技行业的就业增长最快，每年增加约 4.8%。

当被问及环境和应对气候变化领域的就业前景时，BC 省就业、经济复苏和创新部长 Ravi Kahlon 表示，绿色技术方面的工作机会令人鼓舞，特别是在能源转型和可持续建设方面，但他强调，这个问题是跨领域的，范围更广。

他说：

我们还有很多工作要做，气候变化影响到我们经济的所有部门，是今天的关键。 引自 不列颠哥伦比亚省就业、复苏和创新部长 Ravi Kahlon

省政府发布的关于劳动力市场前景的最新报告中说，到 2031 年，超过一半的职位来自于现任工作人员的的离开，如退休。

约 37% 的就业机会将来自于疫情后的经济增长和复苏。

需高学历

BC 省说今后的就业大部分需要受过高等教育的人。 照片：University of Minnesota

这份报告说，在这些未来的工作职位中， 80% 将需要接受了高等教育的人，而且 30 岁以下的人最有可能获得这些就业机会。

由于不列颠哥伦比亚省的出生率低于死亡率，新移民和来自加拿大其他地区的人也将在该省的经济活力中发挥关键作用，占到新增就业的 42%。

大温哥华地区将是工作机会最集中的地区，大约 650,000 个新增工作将在大温哥华。

（Radio-Canada）