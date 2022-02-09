【采访】音乐拍档李捷与黄德昊：唱出移民声音，给梦想一点空间

居住在魁北克蒙特利尔的李捷与黄德昊最近发布了俩人合作的第二支音乐MV《鹰》，署名是追风红鸟工房 （新窗口）。

《鹰》这首歌的词曲创作及演唱者李捷在接受加广采访时表示，这两年疫情期，对大家的影响非常大。《鹰》讲述的就是华裔的平常人生中遇到的困境迷茫，以及他们的勇敢面对。

MV的导演黄德昊介绍说，这是两人第二次合作了，与第一次相比，更有经验了，更知道要表达什么。

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他说起的第一次是指俩人完成的另一首MV《远行》，于2020年春节期间推出。

《远行》那首歌比较激昂，比较励志，因为疫情开始没多久，我感觉自己有话要说，也希望能给大家带来些欢乐。那时候觉得我们很快就能战胜新冠病毒。而《鹰》就比较忧郁和沉重了一些， 已经两年了，我们都很努力，但也看到整个疫情期的不容易。它改变了很多事情，比如我太太和女儿在2019年底探亲的时候正好遇到疫情，结果我们分别了近两年才团聚。我也了解到，很多人状况很相似，比如不得不与家人分开，甚至是亲人离世也无法前往。我想，音乐里的沉重可能来自这里。 引自 李捷

歌词中，李捷写到：“飞过了一座高山，却还有一片海洋... 到底要飞到哪里才能找回我的家？”

有位观众留言说，作为在蒙特利尔近20年的移民，我看着这支MV，读着这歌词，真的太有代入感了。好多曾经的移民路也随着这个鹰，不断的在脑海里浮现出来。在春节即将到来之际，在父母即将登陆团聚之前，看到这个MV，真心觉得很欣慰。谢谢你的这首歌。

黄德昊表示，两支MV播出后，确实收到很好的反馈，令他们信心大增。

我们越拍越有经验，《鹰》是我们真正按照MV的方式拍摄的影片，完整做出了这个作品，希望以后的作品会更好。 引自 黄德昊

去年，俩人花了很长时间探讨MV脚本，从夏天一直讨论到冬天，都下雪了，才完成了拍摄 —— 但是整个片子的氛围反而更接近蒙特利尔了。

MV《鹰》拍摄中，黄德昊与单蓓（左）。 照片：Radio-Canada

《鹰》当中，黄德昊找来了这四位演员。当中有两位扮演的就是自己，一位是餐馆老板，疫情期，餐厅不得不结业，一时陷入迷茫。还有一位是本地媒体人单蓓，她就是扮演自己，展示她光鲜亮丽背后的辛劳。此外，还有两位是演员，一位扮演优步司机，另一位则饰演杂货店的店员。

黄德昊说，这就是华裔生活中常见的职业，常面临的状态。

而《鹰》的编曲则是李捷大学乐队时的老朋友、广西音乐人罗庆。

黄德昊：2016年移民 大学主修计算机软件，曾从事游戏行业，以及技术美术与美术出版。 移民蒙特利尔之后，先学习法语，在这期间，他也努力寻找与之前的专业相关的职位。目前，他在一家本地华人媒体工作，任编辑、美术摄影等。 李捷：2018年移民 大学学习计算机和软件开发，曾留学法国。目前任职蒙特利尔一家软件开发公司。

给梦想一点空间

还是在北京办理移民加拿大的手续的时候，俩人就相识了，也相互交流移民中遇到的问题。

但直到两年前，他俩在等待换雪胎的一次闲聊中，才真正发现了共同爱好，一拍即合。

音乐创作人李捷。 照片：Radio-Canada / 追风红鸟工房提供

李捷从高中就很喜欢创作，大学时组建过乐队。虽然没有机会进入专业行列，但他心里一直对音乐有热情。无论是留学法国还是在北京，时不时会写歌，用音乐来表达内心的感受。

这几年，黄德昊一方面学习音乐，一方面在视频制作方面越来越纯熟，也有很多自己的想法。

来到蒙特利尔，能遇到黄德昊是很幸运，圆了我的一个梦。 引自 李捷

在他们眼中，蒙特利尔是座很独特的城市，英法双语，而且对于外来的文化非常接受，无论你是中国的还是来自其他地方的文化，无论是严肃的还是荒诞的方式，只要你肯尝试，就会有人关注。

移民几年之后，俩人的生活状态基本处于稳定，希望能够在日常生活中，给音乐留下一些空间。

和李捷做音乐，是想着在这个地方，繁忙工作中，还想做些有意思的事情，有意义的事情。希望我们能继续合作，一直做下去。 引自 黄德昊

黄德昊在MV《鹰》的拍摄中。 照片：Radio-Canada / 追风红鸟工房提供

移民的初衷

尽管疫情期的两年，加拿大发生了一些针对华裔、亚裔的歧视或是仇视事件，但是他俩的看法颇为一致：那并不能够代表社区的主流。

黄德昊举例说，上个月，就在他居住的修女岛，有人在商店里咒骂中国人。视频流出之后，英文媒体、自媒体立即对那个出言不逊者口诛笔伐。这令身为华人的他们感到欣慰，也意识到，包容和多元的加拿大才是社区里一个更大的共识。

黄德昊坦诚，当初移民一个重要原因是为了孩子。他有两个孩子，老大患有自闭症。在国内，对自闭症的教育配套，以及周围的人的认知，都有困难。而加拿大在这方面条件更好。再有就是，他向往更不一样的生活，想看看出来有没有什么新的变化。

而李捷的经历则是，因为曾在法国生活过，之后又在北京工作了七年。他和太太做了对比，觉得还是更喜欢国外的生活，简单一些，安静一些。

我们有所准备，作为移民困难会很多，但也能够让一家人有紧紧拥抱在一起的感觉。对小孩子，也有更好的平台，更国际化。 引自 李捷