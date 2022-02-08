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魁北克省：计划在 3 月 14 日基本恢复正常
RCI
魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（ François Legault） 周二（2月8日）向魁北克人传达了一条信息：现在是时候学会与病毒共存了。
他说，
人们受够了，我受够了，我们都受够了，
但直到今天我们拒绝 [放宽限制] 的原因是因为风险太大。
他说，
现在，我们可以冒经过计算的风险，最终翻页。
弗朗索瓦·莱戈特宣布，该省的大部分卫生限制措施将在 3 月中旬之前取消，但强制性口罩规定和疫苗护照仍将保留，至少目前如此。
他说，过去几周来，魁省的住院人数减少了 1000 多人，这为卫生网络提供了足够的喘息空间，可以尝试逐步重新开放。
重新开放的分步指南
从 2 月 12 日（星期六）起
- 私人聚会人数不再受到任何限制，不过公共卫生部门建议最多有 10 人，不超过三个家庭。
- 餐馆里每桌最多容纳 10 人。
从 2 月 14 日（星期一）起
- 健身房和水疗中心可以重开，容量 50%；
- 户外表演活动的人数限制增加到最多 5,000 人。
从 2 月 21 日（星期一）起
- 所有零售业将能够以 100% 的容量接待顾客。
从 2 月 28 日 （星期一）起
- 体育赛事和比赛将能重新开始；
- 远程工作不再强制，仅为由公共卫生部门推荐；
- 酒吧、赌场可以重开，容量 50%，但不得跳舞和卡拉 OK。
从 3 月 14 日 （星期一）起
- 餐馆、酒吧和大型场所—比如贝尔中心（Centre Bell）可以以 100% 的容量接待顾客，允许跳舞和卡拉 OK。
魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特说：
这意味着到 3 月14日，大部分卫生措施将被取消，我们将恢复更正常的生活。
（CBC, Radio-Canada）