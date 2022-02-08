魁北克省：计划在 3 月 14 日基本恢复正常

他说， 人们受够了，我受够了，我们都受够了， 但直到今天我们拒绝 [放宽限制] 的原因是因为风险太大。

他说， 现在，我们可以冒经过计算的风险，最终翻页。

弗朗索瓦·莱戈特宣布，该省的大部分卫生限制措施将在 3 月中旬之前取消，但强制性口罩规定和疫苗护照仍将保留，至少目前如此。

他说，过去几周来，魁省的住院人数减少了 1000 多人，这为卫生网络提供了足够的喘息空间，可以尝试逐步重新开放。

魁省计划在3月中前取消大部分卫生限制措施。 照片：iStock

重新开放的分步指南

从 2 月 12 日（星期六）起

私人聚会人数不再受到任何限制，不过公共卫生部门建议最多有 10 人，不超过三个家庭。

餐馆里每桌最多容纳 10 人。

从 2 月 14 日（星期一）起

健身房和水疗中心可以重开，容量 50%；

户外表演活动的人数限制增加到最多 5,000 人。

从 2 月 21 日（星期一）起

所有零售业将能够以 100% 的容量接待顾客。

从 2 月 28 日 （星期一）起

体育赛事和比赛将能重新开始；

远程工作不再强制，仅为由公共卫生部门推荐；

酒吧、赌场可以重开，容量 50%，但不得跳舞和卡拉 OK。

从 3 月 14 日 （星期一）起

餐馆、酒吧和大型场所—比如贝尔中心（Centre Bell）可以以 100% 的容量接待顾客，允许跳舞和卡拉 OK。

魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特说：

这意味着到 3 月14日，大部分卫生措施将被取消，我们将恢复更正常的生活。 引自 魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特

（CBC, Radio-Canada）