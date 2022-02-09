BC省政府第三次拒批在原住民领土上开采铜/金矿的申请

BC 省政府在新闻发布书说，已经拒绝了位于 BC 省 Smithers 东北约 65 公里处的莫里森露天矿（Morrison mine ）的申请，采矿公司 Pacific Booker Minerals Inc. 计划开发莫里森的铜/金/钼矿床，并预测将在今后 21 年内每天生产 30,000 吨矿石.

拟建的矿址位于 Lake Babine Nation 领土上，在 Gitanyow & Gitxsan First Nations 第一民族领土的上游，拟建输电线路的一部分位于 Yekooche First Nation 的领土上。

省政府的新闻稿称，这个矿可能会影响 独特的野生红鲑鱼种群 ，这些种群对斯基纳河 （ Skeena River） 非常重要。

斯基纳河位于不列颠哥伦比亚省的西北部。 照片：Radio-Canada / Timothé Matte-Bergeron

BC省还说，有关这个矿会对莫里森湖（Morrison Lake）所造成损失的数据不足，但其潜在的长期影响和后果是不能被接受的。

莫里森湖是 BC 省第二大红鲑鱼产地，位于斯基纳河的上游。

BC省的原住民说，他们对斯基纳河鲑鱼的命运特别敏感。 照片：iStock / iStockPhoto

采矿公司 Pacific Booker Minerals Inc. 曾于 2010 年和 2012 年就莫里森矿开采申请获得环境评估证书，但都被拒绝。