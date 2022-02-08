萨斯喀彻温省将从 2 月 14 日起停用疫苗护照

这意味着该省将不再要求企业、工作场所和其他公共场所要求人们提供疫苗接种证明或阴性检测证明。

目前，所有萨斯喀彻温省居民必须证明自己已接种过两剂 COVID-19 疫苗，才能进入餐馆、酒吧和许多其他的商家企业，若没有疫苗接种证明，则需提供 COVID-19 测试阴性结果，现在，这些要求将于下周一取消。

萨斯喀彻温省政府确认，其他现行的公共卫生命令，包括要求在室内公共场所佩戴口罩，将继续有效，维持到 2 月底。

加拿大第一个省

萨斯喀彻温省 Saskatchewan 是加拿大第一个宣布放宽上述限制的省份。

该省表示，eHealth Saskatchewan （新窗口） 将继续向省内居民提供疫苗接种记录和二维码证明，以便人们在需要时使用，比如去旅行，或去其他的省份。

萨斯喀彻温省省长 Scott Moe 还说，住院人数下降是解除这一限制的原因之一。

从本周一开始，萨斯喀彻温省已不再提供 COVID-19 每日病例的数据更新，有数据表明，从上周五开始，该省的住院人数的确有所下降。

（CBC）