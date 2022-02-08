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魁北克省导演 Denis Villeneuve 的 “沙丘” 获 10 项奥斯卡提名
魁北克省导演丹尼斯·维伦纽瓦（ Denis Villeneuve）执导的电影《沙丘》（Dune）获得了 10 项奥斯卡提名。
《沙丘》获得的提名包括：最佳影片、剪辑、摄影、布景、视觉效果、改编剧本、原创音乐、声音、服装、化妆和发型，但丹尼斯·维伦纽夫本人没有获得最佳导演提名。
在于周二（2 月 8 日）上午宣布的奥斯卡奖提名中，新西兰女导演简·坎皮恩 （Jane Campion）执导的《狗的力量》（The Power of the Dog）获得的提名奖项最多，这部电影总共得到 12 项提名，魁北克人 Roger Frappier 是这部电影的联合制作人。
新西兰资深导演简·坎皮恩成为第一位两次获得奥斯卡最佳导演提名的女性，她曾因执导《钢琴》（The Piano）获得过这一提名。
以描述 1960 年代后期北爱尔兰暴力事件为中心的黑白影片《贝尔法斯特》（ Belfast）获得了 7 项提名。
加拿大联合制作的短片获提名
由加拿大国家电影局 (NFB) 联合制作的短片 L'art dans le sang (Affairs of the Art) 入围最佳动画短片类别。
奥斯卡颁奖典礼将于 3 月 27 日在洛杉矶好莱坞大道 （Hollywood Boulevard）的 Dolby Theatre 举行。
（Radio-Canada）