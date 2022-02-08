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政府拨款 2.28 亿加元，协助 BC 省遭受洪灾的农民
不列颠哥伦比亚 （BC） 省的官员周一（2月7日）宣布，联邦政府和省政府将总共提供 2.28 亿加元的资金，帮助在去年秋季遭受了洪灾的农场复苏。
BC 省农业部长拉纳·波帕姆 （ Lana Popham）表示，这是 BC省有史以来规模最大的一个类似复苏计划。
拉纳·波帕姆在新闻发布会上说：
政府一直在和农民们肩并肩工作，以评估损失，为农民提供他们所需要的支持，让他们重新站起来。
BC省政府表示，这笔资金将覆盖私人保险或现有政府计划没有涵盖的领域, 包括：
清理、修复和恢复受洪水影响的土地，使其恢复到可以安全进行农业生产的程度。
修复无法投保的农场基础设施。
牲畜：包括替代饲料、牲畜的运输和兽医护理。
多年生植物的损失，如蓝莓。
BC 省农业部长拉纳·波帕姆说，农业部的工作人员将与每个特定的农场
一对一 地工作，以
尽快 让援助资金到位。
波帕姆说，从弗雷泽河谷到内陆， 去年11 月份的洪水导致大约 15,000 公顷的农田受灾，成千上万的农场牲畜死亡，蔬菜损失大约 7,500 吨, 包括卷心菜、胡萝卜和花椰菜。
(CBC)