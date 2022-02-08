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渥太华警察局长呼吁联邦和省政府协助，以结束抗议
渥太华警察局长彼得·斯洛利（Peter Sloly）呼吁 « 大幅增加 » 警察和文职资源，他还希望有更多的市政官员到市中心协助重建秩序。
渥太华警察局长正在向联邦、省和市级政府发出紧急呼吁。
他说，
我们需要帮助，增加这些资源是必要的，以便能在没有暴力的情况下迅速结束这场示威。
彼得·斯洛利说，已经有七支警察部队向渥太华警方伸出了援助之手，但这是不够的，我们需要更多的人力。
警方加大施压
渥太华警察局长彼得·斯洛利在周一举行的一个简短新闻发布会上说，我们正在以各种可能的方式对示威者施加压力。
自上周五以来，警方已逮捕 20 名抗议者，并开出了 500 多张罚单，并拖走了一些卡车和汽车。
渥太华警察局长彼得·斯洛利同时表示，他认为抗议活动正在失去动力。
当局在周末报告说，有 1000 辆卡车和大约 5,000 名支持者在场，这比第一个周末抗议期间聚集的人群要少得多。
渥太华市长呼吁增加1,800名警察
星期一，渥太华市长吉姆·沃森 （Jim Watson）也要求联邦和省政府增派 1,800 名警察，来应对市中心的反疫苗抗议活动，在这之后，加拿大众议院于周一晚召集会议，讨论有关局势。
在渥太华市中心的反疫苗抗议示威已经进入第 11 天，渥太华市在上周末宣布进入紧急状态。
（Radio-Canada，CBC）