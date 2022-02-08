渥太华警察局长呼吁联邦和省政府协助，以结束抗议

渥太华警察局长正在向联邦、省和市级政府发出紧急呼吁。

他说， 我们需要帮助，增加这些资源是必要的，以便能在没有暴力的情况下迅速结束这场示威 。

彼得·斯洛利说，已经有七支警察部队向渥太华警方伸出了援助之手，但这是不够的，我们需要更多的人力。

警方加大施压

渥太华警察局长彼得·斯洛利在周一举行的一个简短新闻发布会上说，我们正在以各种可能的方式对示威者施加压力。

自上周五以来，警方已逮捕 20 名抗议者，并开出了 500 多张罚单，并拖走了一些卡车和汽车。

渥太华市的警察局长和市长呼吁联邦政府和省政府提供资源，争取尽快结束反疫苗抗议示威。 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

渥太华警察局长彼得·斯洛利同时表示，他认为抗议活动正在失去动力。

当局在周末报告说，有 1000 辆卡车和大约 5,000 名支持者在场，这比第一个周末抗议期间聚集的人群要少得多。

渥太华市长呼吁增加1,800名警察

星期一，渥太华市长吉姆·沃森 （Jim Watson）也要求联邦和省政府增派 1,800 名警察，来应对市中心的反疫苗抗议活动，在这之后，加拿大众议院于周一晚召集会议，讨论有关局势。

在渥太华市中心的反疫苗抗议示威已经进入第 11 天，渥太华市在上周末宣布进入紧急状态。

（Radio-Canada，CBC）