Omicron 造成重创：加拿大 1 月份少了 200,000个工作

统计局的报告称，1 月份的失业率上升至 6.5%。这是自 2021 年 4 月以来加拿大失业率的首次上升。

去年12月份的失业率为 5.9%

经济学家已经预测到今年 1 月的数字惨淡，但新出炉的数据是他们所预期的大约两倍。

安省魁省

大部分失业集中在安大略省和魁北克省，这两个省在由 Omicron 驱动的第五波疫情中情况最严重，并都重新实施了严格的卫生措施来进行应对。

与前几波疫情一样，住宿业和食品服务业是首当其冲遭受打击的行业， 1 月少了 113,000 个工作，另一个面向公众的行业 - 零售业也受到重创，裁员 26,000 人。

可能会迅速反弹

不过，也有经济学家持乐观态度。

Desjardins 的经济学家罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）表示，这种乐观是有理由的。

他指出，商品生产行业在1 月实际上增加了 23,000 个工作职位，这表明部分经济领域可能已经 转危为安 。

他说： 与病毒相关的住院人数似乎在全国范围内达到顶峰，这使省政府得以放松限制，并使加拿大人对出门感到更加安全。

他说： 这是新冠疫情后又一次迅速反弹的开端。

（CBC）