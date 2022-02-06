【专访】"农民画"画家陈泉泓：计划画100幅作品；让更多人了解哈利法克斯

加拿大东部城市哈利法克斯市（Halifax)的陈泉泓（Colin Chen）是很受华裔欢迎的美发师，和太太经营着自己的美发工作室。

业余时间，他勤奋作画，是一位风格独树的农民画画家。

去年年底，他在该市一间美术中心举办了画作拍卖筹款活动 （新窗口）。他将卖画所得的三万加币，全部捐赠出来，资助项目包括了两个医疗项目，QEII医院的扁桃体癌症协会以及购买全加拿大第二台骨科机器人，还有一部分资金捐赠给了Chester艺术中心，用于帮助儿童学习绘画。

加广记者通过电话采访了陈泉泓先生。

他说，这次展出了50幅作品。画展开始的时候，自己很担心卖不掉，曾拜托朋友们帮忙，结果，共卖掉了48幅 —— 除了本地人，还有来自多伦多和纽约的买家。

陈泉泓原住民题材新作。 照片：Radio-Canada / Colin Chen提供。

这次慈善画展的成功，令他深受鼓舞。

我一直想，我们每个人，一生当中如果有机会帮助别人，不管认识不认识的，都是很美的事情，是一个回馈社会的机会。 引自 陈泉泓

他介绍说，自己有个计划，那就是画100幅作品，做个人展览。画作中，一半是关于故乡嘉兴的风土人情、自己儿时记忆，父亲、母亲、爷爷、奶奶，身边人的故事。另一半就来描述哈利法克斯和加东海岸。

陈泉泓始终记得，刚移民哈利法克斯的那个圣诞节，他的车子无意间陷入了冰雪之中。正在彷徨无助之际，忽然有路人热心跑过来出手相助，他才得以摆脱困境。他说，移民近13年，时不时会感受到大家相互关心和帮助的温暖。

如果以后有机会去更大的城市，比如上海、纽约、法国做展览，我会用绘画来描述哈利法克斯 —— 我的第二故乡。这么漂亮的城市，风景，友善的人文，我想把哈利法克斯介绍给世界上更多的人。 引自 陈泉泓

幸福一家人。 照片：Radio-Canada / Colin Chen提供。

农民画画家

陈泉泓出生在浙江嘉兴，从小喜欢画画。但那时候家里穷，父母没有能力送他去学习艺术，他也明白家里状况，从没有提出过学习绘画的要求。

初中毕业之后，开始跟着表兄缪惠新学习绘画，天赋逐渐显露，进步很快。

缪惠新是中国农民画的代表人物，曾入选美国《时代》周刊(亚洲版) 亚洲十大艺术家 ，作品曾被中外著名美术馆收藏。

2004年，缪惠新、陈泉泓、以及其他几位农民画画家获得了 中国优秀农民画画家 称号。

农民画也称 中国现代民间绘画 ，既具有中国民间画的特色，也加入现代元素，造型上稚拙朴实，色彩浓烈，描述的是乡村日常生活场景。而嘉兴的农民画非常著名，还被列为了浙江省的 非物质文化遗产 。

陈泉泓作品《红月亮》 照片：Radio-Canada / Colin Chen提供。

不过，陈泉泓先生却表示：

我不是专业艺术家，我只是业余画家，我的心态是，画画就是玩的。我从来不认为自己是个画家，无论得到多少荣誉。

当然，作为美发师，绘画给他带来审美上帮助。他说，比如经过多年训练，有些人的剪发技术可能很不错，但美感它不是可以训练的，它需要你有其他的审美和修养。

移民加拿大之后，忙着安置家庭和自己的生意，陈泉泓画画的时间少了。

直到十年之后的2019年，他回了趟国，另一位画家鼓励他，应该继续画画，还称赞他的画作与众不同，放弃可惜 —— 这重新燃起了他绘画的热情。

陈泉泓版画作品《母亲》。 照片：Radio-Canada / Colin Chen提供。

为孩子移民加拿大

2009年，儿子16岁的时候，陈泉泓做出了一项重大决定，一家以投资移民身份来到了加东的哈利法克斯市。

他说，当年在国内，太太做美容，他做美发，开了几家分店，生意非常红火，移民的决定完全是为了孩子。

我儿子不是不聪明，就是学习方式不一样，而且国内压力大。作为家长，他们就决定带他出国，给他一个机会，陪他一起成长。我们常说，如果不出国，他可能三本都考不上。他自己也觉得，自己最多就是毕业了，开个小商店或小餐馆的样子。现在，他已经从多伦多大学建筑系研究生毕业了，一切都不错。 引自 陈泉泓

他对此的分析是，加拿大的学习方式更适合孩子，还能够自由选择喜欢的东西，比如儿子喜欢建筑，就可以花很多时间去研究。

陈泉泓也表示，自己算是很顺利了，因为有一技之长，登陆的第二天就有人要找他理发了，现在他的美发工作室，非常受欢迎。

当然，第一代移民总是很艰难的。他说，自己和太太以前做生意，适应能力还是很强的，他们也能接受各种新事物。但语言始终是个问题。

年龄大了，有点难以学进去了 ，他说。