加拿大黑人议员：渥太华卡车队示威成为展示白人至上主义的场所。

加拿大参众两院黑人议员小组星期五（2月4日）发表的声明还说，示威者的目标是威胁恐吓政界人士，而示威活动组织者筹集到的资金可能被用来资助加拿大国内的白人至上恐怖活动。

该小组呼吁议会不要仅仅满足于发表声明谴责仇恨和暴力，建议议员们全面调查这次事件，包括警方和情报机构处理危机的方式。

参议员穆迪（Rosemary Moodie）在推特上发贴说，她支持加拿大宪法所保障的示威权利，但是在渥太华发生的事已经变成了暴力占领，市民和商家备受骚扰。

这个周末可能有更多示威者和卡车去渥太华。目前该市警方正在加强对卡车出入市中心的限制。渥太华大学疫苗注射中心整个周末将关闭。伊丽莎白女王路在第五大道以北的路段禁止通行。

渥太华市议会将在下星期一举行特别会议。

星期三在众议院，自由党议员弗格斯针对示威中出现的种族主义标志的发言赢得了所有党派议员起立鼓掌。

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（CBC, David Thurton, adaptation en chinois par Wei Wu）