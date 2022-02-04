加拿大首席卫生官建议调整抗疫政策，在抵御病毒的同时恢复部分正常生活。

她在星期五（2月4日）的每周疫情通报会上说，现在已经可以肯定，加拿大和世界各国不可能在今后几个月甚至今后数年内摆脱新冠病毒。我们必须准备好迎接即将到来的疫情高峰，同时避免一直在危机状态下生活。我们因此需要制定长期的、可持续性的抗疫政策。

她表示，加拿大的防疫政策重点应该是通过普及疫苗来避免重症，而不是努力防止感染病例的增加。 我们确实需要在一定程度上恢复正常生活。

联邦卫生官员将在今后几个星期与各省同僚一起审核现行抗疫政策，包括社交距离、聚会限制和旅行限制等。

谭咏诗说，完成两剂疫苗接种不能防止Omicron感染，但是有助于防止重症。疫苗加强针在重症预防上更是有效，同时也可能预防感染。她认为，防疫首要任务是大力普及加强针。目前在符合条件的加拿大人当中仅有一半打了第三剂疫苗。

谭咏诗说，现在疫苗供应充足，口服药已经开始投入使用，同时人们的天然免疫力在Omicron疫情中得到提高。她因此乐观地相信加拿大能够在抗疫和恢复正常生活之间找到更好的平衡。

（CBC, John Paul Tasker, adaptation en chinois par Wei Wu）