【分析】时隔十四年，北京再办奥运会：什么改变了？

北京冬奥会将于周五（2月4日）正式开幕，这是时隔十四年，中国第二次主办奥运会。

星期四，国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）在记者会上预测说： （北京）将会永远改变冬奥会的规模 。

而在国际奥委会洛桑总部，几百名藏人和维吾尔流亡人士正举行抗议，高呼 羞耻奥运 的口号。

在加拿大，除了对加国冬奥运动队运动员的报道，与北京冬奥会相关的报道并不算多。一方面疫情期，进入中国的记者比较少，另一方面，冬奥会令中国的人权问题再次成为国际焦点。

去年12月初，特鲁多政府宣布外交抵制北京冬奥会，称 加拿大对中国政府一再践踏人权的行为极为关注 。但他称，运动员应前往参赛。

有意思的是，加拿大前总理哈珀也没有出席2008年的北京奥运会，当时他曾 强烈忠告中国政府认真对待西藏人权问题 。

今年，在美国牵头下，五眼联盟中的其他四国、部分欧盟国家如德国、立陶宛等、以及日本也同样选择不前往北京出席冬奥会。

这与2008年北京奥运会开幕式上，美国总统小布什在内的八十多个国家政要、皇室齐聚的庆贺场面形成了鲜明对比。

温哥华的抗议者在街头呼吁大家抵制观看北京冬奥会。 照片：Radio-Canada / Martin Diotte

西方对中国的看法彻底改变

芝加哥大学人权中心客座教授滕彪接受加广访问时表示，目前的国内和国际局势与十四年前非常不同。2008年，西方对中国是有幻想的，可以说有一种迷思，而中国当时也的确是承诺要改善人权和媒体自由。

人权律师、芝加哥大学Pozen访问教授滕彪。（本人提供） 照片：Radio-Canada

但到了今年，西方国家对北京冬奥会的外交抵制正是因为中国政府在新疆的种族灭绝政策，对香港、对西藏、和对异议人士的打压等，令西方意识到，08年奥运会并没有给中国带来改变，反而令其成为了国际自由秩序的最大威胁。 引自 滕彪

加拿大女王大学历史学系客座教授赖小刚 （新窗口）也认为，2008年，西方国家认为可以把中国拉入世界大家庭，但这个期待在最近两年彻底落空了，西方对中国的看法发生了 根本性的转变 。

以加拿大为例。 根据Research Co.本周的一项调查，59%的受访者认为，加国运动员根本就不应该前往北京参加奥运比赛。有47%的加拿大民众表示，会遵从自己的良心，控制自己收看北京冬奥会的赛事转播。 另外一个数据是，2008年，加拿大人对中国的好感度超过了50%；而在2021年2月，这个好感度甚至一度跌到只剩下了15%。

从2008年到2022年，加拿大人对中国好感度变化。 照片：Radio-Canada

当然，这主要是因为长达三年的华为财务总监孟晚舟引渡案以及遭中国扣押的两名麦克事件。

有加中关系专家曾表示，两国关系再也回不到从前了，加拿大人没有那么容易忘记，中国如何对待两名无辜的麦克。

赖小刚教授同意这一说法，并表示，实际上，加拿大过去几十年一直认为自己对中国有影响力，但那只是一种幻想，尤其是当中国成为世界超级经济强国之后。

中国对西方态度的改变

而提及中国在2008年之后对西方世界态度的转变，滕彪教授分析说，08年的时候，中国在经济上是发展的上升期，那时也有些改革开放的措施，尤其是民间公民社会有一定的空间。

虽然政治体制和法律体系没有根本的变化，但公民社会是有一定发展空间的，中国政府还没有把公民社会当作对他政权的威胁。是在现任中国国家主席习近平上台之后，对公民社会进行了全面的管控和打压。 引自 滕彪

他介绍说，2011年，中国成为世界第二大经济体。随着经济发展，中国在国际上态度更加嚣张，认为不必再去配合国际社会在人权法治方面的要求，比如在南海建岛，对西方学术自由的威胁，一带一路倡议中相应的动作，包括中国对联合国人权组织的操控，甚至发展到桂敏海事件——就是公开在境外绑架，这些事件让西方国家开始警惕。

赖小刚教授的分析是，2008年的奥运会是中国政府的高光时刻，但也是顶点了。奥运会巨大的成功和随后出现的全球金融危机令中国的自信心大涨，心态开始转变，党内的原教旨列宁主义、毛主义开始抬头。

女王大学历史系客座教授、加中问题专家赖小刚。 照片：Li Hongyan

他认为，中国根本没有了解西方是什么样子的意愿，中国政府认为，自己不需要改革，不需要适应西方自由民主的国际秩序，我按照我的规矩来玩，中国要走自己的路 —— 称为 中国特色的社会主义 。

而在习近平执政之后，开始了 大国外交 ， 战狼外交 平视世界、平起平坐 ，对西方提及的人权和民主担忧，都进行直接回击。而且认为，比起西方的民主，自己具有 制度优势 。

中国奉行的是实用主义外交政策，只相信实力，在对待加拿大这样中等体量国家，它的方式就是霸凌。但中国低估了加拿大在捍卫人权法制上的抵抗力。比如，孟晚舟事件上，中国的外交霸凌和经济惩罚不起作用的时候，就显得笨拙而固执。最后，反而增加了加拿大民众和西方其他国家民众的反感。 引自 赖小刚

他还从冬奥会本身进行了分析。中国其实没有冰雪运动的传统，而且，选择的奥运举办地北京-张家口地区其实是不下雪的，大规模的人造雪对环境只会带来很大的破坏。但北京坚持申办冬奥会，并投入大量资金，或许因为中国领导人习近平希望以冬奥会营造 万国来朝的盛世景象 。

谁去谁不去？

由于西方抵制，这次出现在冬奥会上的国际政要中，俄国总统普京成了最重头人物，中国网络媒体也毫不吝啬地称他 普京大帝 。

其他还包括了沙特、阿联酋、巴基斯坦、埃及、柬埔寨、阿根廷、波兰等国的皇室和首脑。

08年的北京奥运会，德国总理默克尔没有出席，时任联合国秘书长的潘基文也没有出席。而据报道，现任联合国秘书长古特雷斯和世卫组织总干事谭赛德将出席北京冬奥会。

滕彪教授在采访中也批评包括国际奥组委（IOC）在内的一些国际机构。他认为，一些国际机构完全成为了中国政府的帮凶，把自己机构利益，个人利益看得比人权自由这些价值观还重要，这导致了世卫组织和国际奥组委的名声和公信力受到很大伤害。

最近，他参与完成了一份论文，建议国际奥委会在以后奥运申办资格上做出修改。申请奥运主办权的国家，至少应该符合一定的人权标准，否则没有资格申请。

应该说，人权问题借助这次奥运会得到了更多人的关注。