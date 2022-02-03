加拿大华裔演员刘思慕将主持今年的朱诺奖颁奖典礼。

朱诺奖是加拿大音乐界最重要的奖项，有 加拿大的格莱美奖 之称。今年的朱诺奖颁奖典礼将于5月15日在多伦多举行，各个奖项的提名人选将在3月1日宣布。

刘思慕在2021年的漫威超级英雄系列电影《尚气与十环传奇》中扮演男主角尚气。这是漫威史上第一个亚裔超级英雄。这部电影公映后以4.32亿美元的票房收入创下了疫情以来的最高票房记录。刘思慕被美国观众票选奖评为观众最喜爱的功夫片明星。他在仇恨犯罪、种族歧视和疫情等问题上公开表达的观点也使他被《环球邮报》评为2021年加拿大演艺界 挑战者 。

刘思慕表示，能够主持第51届朱诺奖颁奖典礼是极大的荣幸，而这一届朱诺奖将在他长大的城市多伦多举行，对他来说意义更为特殊。

由于新冠疫情，朱诺奖已经连续两年在线上举行，今年的颁奖典礼将是疫情以来第一次实地举行。主办方已早早定下多伦多市的百威露天剧场。

刘思慕1989年4月出生于哈尔滨市，五岁时随父母移民加拿大，曾在加拿大电视剧《金家便利店》中饰演儿子金正（Jung）。