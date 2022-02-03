魁北克城本周末也将发生卡车队反防疫示威，渥太华的示威仍在继续

目前尚不清楚会有多少人和卡车参加这次示威活动。一支星期四（2月3日）早上从圣劳伦斯河北岸地区出发的车队预计将在同一天晚间到达首府地区，但是示威者的大部队将在星期六出现。

魁北克城警方认为渥太华市警方的失策是没有在一开始就禁止卡车队进入议会山区域，因此提早在魁省议会大厦周围设置路障，阻止示威者靠近，并指定卡车停车地点。

周末示威活动的组织者之一通过视频号召人们把一时用不着的重型卡车都开到省议会大厦去， 堵塞魁北克城 。

在渥太华市，已经持续六天的示威活动没有结束的迹象。尽管示威者从数千人减少到了几百人，但是留下的人似乎决心坚持到达到目的那一天。

他们的目标并不一致。有些人要求取消对卡车司机的强制性疫苗接种规定，有些人要求取消所有限制个人自由的防疫措施，但这些措施大部分是由各省政府负责制定和实施的。还有一部分人在讨论把自由党政府赶下台的可能性。

在渥太华警察局总部前抗议的渥太华市民。 照片：Jillian Renouf/CBC

一些失去耐心的渥太华市民也开始在市警察局总部的门口举行示威，抗议警方行动不力。市民和示威者之间的关系越来越紧张。本周早些时候，三个中年妇女站到路中央与卡车对峙。渥太华市长沃森（Jim Watson)在推特上发帖，要求前保守党领袖希尔（Andrew Scheer）等支持卡车队的政界人士道歉。他说，渥太华市民整夜整夜地忍受卡车喇叭噪音，戴口罩的人被骚扰，商店被迫关门。 你们站出来夸奖这种非法行为，这是绝对的耻辱。

渥太华警察局理事会行政总监布莱尔.顿克（Blair Dunker）说，该市警方在这场示威中的支出已经超过3百万加元。相比之下，警方在加拿大150周年庆祝活动期间的支出是144万加元，普通国庆节大约平均耗资62万加元。

（Radio-Canada, CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu)