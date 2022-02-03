坎迪丝.伯根当选为加拿大保守党临时领袖。

57岁的伯根是曼尼托巴省Portage-Lisgar选区的议员，2008年第一次当选。她曾在2016年到2020年期间担任反对党众议院议长，也曾在哈珀政府中担任社会发展部长。作为临时党领袖，她不能参加正式党领袖的竞选，但是会在选举的组织工作中发挥重要作用。

在昨天参加党领袖信任投票的118名保守党议员中，有45人反对罢免奥图尔，占比超过三分之一。弥合党内分歧是下一任党领袖将面临的最大挑战之一。

奥图尔昨天通过视频发表辞职声明。他警告说，加拿大正处于一个紧要关头，国家存在分歧，民众感到担忧。他呼吁政界人士和下一任保守党领袖认清现实，并承诺无条件支持他的继任者。

奥图尔在信任投票举行之前表示，保守党正面临两条道路的选择，一条将使该党变得 愤怒、负面和极端 ，另一条则会让它包容、乐观、充满理想和希望。CBC资深议会事务记者惠利（Aaron Wherry）评论说，奥图尔将作为一个试图两条路都走的保守党领袖被记住。他在竞选党领袖时的表现是要走前一条路，但是在当选后却试图推动保守党走后一条路。

惠利说，选举保守党领袖的投票者和选举加拿大总理的投票者之间存在着巨大差异，这是接替奥图尔的人仍然无法逃避的现实。

（CBC News, John Paul Tasker, Aaron Wherry, adaptation en chinois par Wei Wu)