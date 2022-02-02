加拿大冬奥代表团旗手：女子冰球队长普兰和男子短道速滑选手哈姆兰.

普兰和哈姆兰都是征战冰场多年的老将和加拿大冬季运动的传奇人物。本届冬奥会是普兰参加的第四届，哈姆兰参加的第五届。30岁的普兰曾获得两枚奥运金牌。在2010年温哥华冬奥会的女子冰球决赛中，普兰两次射门成功，加拿大队最终以2比零战胜美国队。

但是在四年前的平昌冬奥会上，加拿大女子冰球队与金牌失之交臂。

对37岁的哈姆兰来说，本届冬奥可能是他的最后一届。自2006年都灵冬奥会以来，他没有一次空手而归，一共获得5枚短道速滑奥运奖牌，其中3枚是金牌。他将在本届冬奥会上参加男子1500米速滑比赛，并可能参加混合接力和男子5000米接力赛。

2022年北京冬奥会将在本星期五开幕。CBC将从加东时间早上6点半起开始实况转播。

（CBC, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)