加拿大保守党领袖奥图尔被该党议员团罢免

议员团主席雷德（Scott Reid）没有参加投票，除他以外的118名保守党议员中，73人赞成罢免奥图尔，占比62%。按照保守党的规定，只要有比半数多一票的议员投了不信任票，党领袖就必须立即下台。

这项规定来自华裔保守党议员庄文浩（Michael Chong) 提出并在2015年获得议会通过的改革法。这项法律不是强制性的。各党议员团在新一届议会开始时投票决定是否使用该法赋予的罢免党领袖和开除议员团成员等权力。保守党是唯一一个决定遵循该法的联邦政党。奥图尔在议员团投票时投了赞成票。

奥图尔担任保守党领袖仅一年半。他在竞选党领袖时自称 真蓝 （蓝色是保守党的标志色），寻求党内深蓝人士的支持，但是在当选后推动保守党向中间立场靠拢，引起了许多党内同僚和支持者的不满。

反堕胎团体 生命运动联盟 主席甘纳森（ Jeff Gunnarson）说，奥图尔支持堕胎、同性恋群体的理念、 “压迫性的封禁防疫和摧毁个人自由的疫苗护照”。他因此背叛了保守党的社会保守主义人士（即在社会观念上持保守主义观点的人，与经济保守主义对应）。“是赶走这个假保守党人的时候了。”

来自埃德蒙顿的保守党议员杰内鲁（Matt Jeneroux）在投票结束后表示，保守党需要一个忠实反映本党价值观的领袖。

但是选出忠实反映其价值观的党领袖不见得能帮助这个党在全社会推行它的价值观，奥图尔也不是第一个夹在选民和立场更激进的本党人士之间的党领袖。政治分析人士埃贝尔（Chantal Hébert）回顾说，当魁北克党领袖布沙尔（Lucien Bouchard）在2001年3月宣布辞职时，那些嫌他推动独立大业不够坚定的基层魁独人士高兴得上街载歌载舞庆祝。那以后发生在魁北克党身上的事我们都知道了。铁血独立派确实对该党的影响确实更大了，但是魁北克党自布沙尔辞职后仅赢过一次省选，短暂执政两年后下台。魁北克党甚至失去了省官方反对党的地位，魁北克独立运动从未像现在这样低迷。

保守党将在星期三晚上选出一个临时党领袖，然后开始组织正式党领袖竞选。临时党领袖不得参加竞选，因此这一职位的候选人肯定是无意角逐党领袖一职的人。

奥图尔星期三下午发表电视声明说，能够领导保守党是他的荣幸，他将继续以普通议员的身份代表他的选区。他还特别感谢他的妻子儿女。

总理特鲁多在星期三众议院质询开始时向奥图尔表示敬意和感谢。

（CBC, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)