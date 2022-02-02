弗朗茨.圣泰莱米：从问题学生到大学校长。

48岁的圣泰莱米是蒙特利尔大学校史上最年轻的校长，也是魁北克省第一位黑人校长。在去年十月份获得这项任命之前，他是国际知名的半导体微芯片专家和资产丰厚的企业家。他似乎有一种在科学家身上不多见的能力，可以把科研能力和商业头脑完美结合，使他领导过的公司在几年内利润成倍增长。

圣泰莱米出生在海地，八岁时跟随母亲移民加拿大，在圣米歇尔区安顿下来。他兄弟姐妹众多，母亲靠做裁缝独自抚养他们长大。他刚上学时只会说海地克里奥尔语，在课堂上懵懂笨拙，因此很快被退回专为移民办的 欢迎班 。

但是一个名叫杰拉尔.热纳（Gérard Jeune）的老师有一天在课间休息时注意到了圣泰莱米。当时他正领着一帮同学踢足球。热纳觉得这个被认为又笨又不用功的学生其实很有潜力，因此把他收进了自己带的班级。

后来的事证明了热纳的眼光。圣泰莱米进步迅速，很快学会了法语和英语。在蒙特利尔上完预科后，他获得了波士顿东北大学的奖学金。在该校毕业后，他又进入麻省理工攻读博士。

圣泰莱米刚到波士顿的第一年就被亚德诺半导体公司聘用。他在半导体微芯片领域的热情和才华使他获得了迅速晋升。他为亚德诺创立了一个专门研发汽车音像系统的部门，并使该部门的营业额在五年后达到3.8亿美元。

如果圣泰莱米的生命中没有发生一次偶遇，他也许仍然是众多在美国工作的加拿大人之一。但是他在哥哥的婚礼上遇到了他后来的妻子，一位蒙特利尔设计师。他回到蒙特利尔，先后在数家公司任职并创办自己的公司。

2012年，他和妻子一起在圣米歇尔区创办了3737集团，扶持移民企业。虽然他在半导体微芯片和自动驾驶汽车领域多有成就，但是最让他自豪的是，3737集团自成立以来帮助了上千名移民迈出创业第一步。现在，该集团已经在哈利法克斯和卡尔加里等地开设了分公司。

（Radio-Canada, Sophie Langlois, adaptation en chinois par Wei Wu）