警方应该介入吗？渥太华反强制性疫苗示威进入第五天

渥太华警察局长斯托里（Peter Stoly）星期一在新闻发布会上表示尚未作出决定。

星期二（2月1日）下午在在阿尔伯塔省边境小城库茨附近，加拿大皇家骑警开始采取行动清除路障。自星期六开始，一些示威者用卡车作路障，阻断了跨越加美边境的4号高速公路的交通。警察到达现场后向示威者发出警告，要求他们离开，否则将会被逮捕，用作路障的车辆将会被拖走。

在渥太华，示威者的卡车队对当地的居民、商家和学校造成了很大困扰。市民们正在失去耐心。星期一，市中心库珀街的居民玛丽卡.莫里斯（Marika Morris）和她的两个邻居站在街道中央，挡住了一个卡车队，向司机作出拇指向下的手势，要求他们离开。双方对峙了几分钟。有人拍下照片上传到社交网络，称这三个中年妇女是英雄。

但是莫里斯说，她做出这样的举动是出于被喇叭声、叫嚷声和柴油味折磨好几天后产生的无力感。这是唯一一种可以和这些卡车司机交流的方式。被她们拦住的司机气势汹汹，冲她们大喊大叫。和莫里斯一起拦车的考伯特（Andrea Colbert)说，与载重卡车这种庞然大物对峙是蛮恐怖的事。

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莫里斯说，卡车堵住了她这一区所有的紧急出入口。 他们根本不管我们的死活。 她因此决定要行动起来。

安大略省长福特（Doug Ford）星期二下午呼吁示威者离开，让渥太华市民的生活恢复正常。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu)