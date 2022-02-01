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警方应该介入吗？渥太华反强制性疫苗示威进入第五天
在渥太华进行的反对强制性疫苗接种及其他防疫政策的抗议示威已经进入第五天。许多对噪音和道路堵塞忍无可忍的市民要求警方采取行动驱离示威者，但是一些评论人士则建议警察最好避免诉诸武力。
渥太华警察局长斯托里（Peter Stoly）星期一在新闻发布会上表示尚未作出决定。
星期二（2月1日）下午在在阿尔伯塔省边境小城库茨附近，加拿大皇家骑警开始采取行动清除路障。自星期六开始，一些示威者用卡车作路障，阻断了跨越加美边境的4号高速公路的交通。警察到达现场后向示威者发出警告，要求他们离开，否则将会被逮捕，用作路障的车辆将会被拖走。
在渥太华，示威者的卡车队对当地的居民、商家和学校造成了很大困扰。市民们正在失去耐心。星期一，市中心库珀街的居民玛丽卡.莫里斯（Marika Morris）和她的两个邻居站在街道中央，挡住了一个卡车队，向司机作出拇指向下的手势，要求他们离开。双方对峙了几分钟。有人拍下照片上传到社交网络，称这三个中年妇女是英雄。
但是莫里斯说，她做出这样的举动是出于被喇叭声、叫嚷声和柴油味折磨好几天后产生的无力感。这是唯一一种可以和这些卡车司机交流的方式。被她们拦住的司机气势汹汹，冲她们大喊大叫。和莫里斯一起拦车的考伯特（Andrea Colbert)说，与载重卡车这种庞然大物对峙是蛮恐怖的事。
莫里斯说，卡车堵住了她这一区所有的紧急出入口。
他们根本不管我们的死活。她因此决定要行动起来。
安大略省长福特（Doug Ford）星期二下午呼吁示威者离开，让渥太华市民的生活恢复正常。
（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu)