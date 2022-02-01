面临党内造反，加拿大保守党领袖奥图尔的命运将在本周三见分晓

按照保守党的规定，只要有20%的议员联名以书面形式要求对党领袖举行信任投票，该党议员团主席就必须立即公布这个要求，并在下一次议员团会议上组织投票。只要有比半数多一票的议员投了不信任票，党领袖就必须下台。投票以无记名方式进行。

保守党的下一次议员团会议就在明天下午。该党议员团主席雷德（Scott Reid）已经通知全体议员准备举行信任投票。

保守党在去年九月的大选中败给自由党后，党内就有要求奥图尔下台的呼声。但是保守党内部消息来源透露说，他的反对者开始认真考虑信任投票是在众议院去年12月通过禁止性取向矫正疗法的C-4法案之后。他们对奥图尔支持该法案感到愤怒。

对C-4法案的态度并不是奥图尔和党内极右成员的唯一分歧。华裔保守党议员Bert Chen是在大选后最早要求奥图尔下台的人之一。他当时在接受CBC采访时表示，奥图尔在碳税、枪支管控和平衡预算等问题上出尔反尔，背叛了他在竞选党领袖时的承诺。

来自卡尔加里的保守党议员本森（Bob Benzen）还指责奥图尔没有坚定地维护拒打疫苗的加拿大人的 宪法权利 。本森日前公开发表声明反对奥图尔，并坦然承认自己在要求举行信任投票的信上签了名。

政治评论人士埃贝尔（Chantal Hébert）说，这对奥图尔来说不是一个好迹象。因为本森是少数几个在两次党领袖竞选中都支持奥图尔的议员之一。

奥图尔在竞选党领袖时称自己代表 真正的蓝色 （蓝色是保守党的标志色），赢得了党内深蓝人士支持。埃贝尔分析说，奥图尔要当选党领袖必须得到这一部分保守党人士的支持。但问题是，这个群体在气候变暖、枪支管控、疫苗政策和性取向矫正疗法等问题上所持的立场，绝大部分加拿大人是不认同的。奥图尔如果想赢得大选，就必须带领保守党向中间靠拢，以争取更多的选票。

另一个在大选后要求提前举行信任投票的保守党参议员巴特斯（Denise Batters）说，奥图尔在竞选党领袖时标榜自己是 真蓝 ，而在去年大选中的言行却几乎像是自由党的同路人。这个指责，以及前铁杆支持者本森的公开叫板，反映了相当一部分保守党人士对奥图尔的 中间化 努力的不满。

奥图尔在脸书上表示，他会接受信任投票的结果，而那些要求举行这场投票的人也必须接受。他还说，党内议员在投票时面临两条道路的选择，一条让保守党陷于 愤怒、负面和极端 ，成为只能充当抗议者角色的 右翼阵营的新民主党 ，另一条通向包容、乐观和希望，使该党更现代化，并能更好地代表2022年的加拿大。

据保守党内消息来源透露，有35名该党议员在要求举行信任投票的信上签了名，达到了29%的比例。保守党议员团除奥图尔外还有118人。如果投不信任票的议员达到六十人，则奥图尔就必须下台。

埃贝尔说，他仍然可以用参加下一届党领袖竞选的方式来试图保住自己的地位，但是成功的几率不大。

（CBC，Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)