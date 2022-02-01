魁北克省政府放弃向拒打疫苗者收税的计划。

在身体状况和年龄符合疫苗接种条件的魁北克人当中，只有大约10%的人至今一剂未打，但是他们在需住院治疗的新冠患者中占到一半。勒格在宣布征税计划时表示，这一小部分人应该为医疗系统和打了疫苗的大部分省民作出 卫生贡献 。这个计划原应在本星期魁省议会复会时作为法案提交。但是它受到反对党的激烈抨击，同时可能因在法律层面存在漏洞而引起诉讼。

反对党认为，健康税只是对拒打疫苗者的惩罚，它并不能在短期内起到缓解医院压力的作用。相关法案提交到省议会后，辩论、投票到最终实施需要时间。拒打疫苗者可能要到几周后，甚至几个月后才能收到税单。

不过省政府改变初衷也招来了反对党的批评。魁北克自由党领袖昂格拉德（Dominique Anglade）说，这证明省政府宣布这个计划之前没有征求医疗系统和法律专家的意见。他们眼里只看到民调结果。

目前加拿大没有任何一个省份要求拒打疫苗者交罚款或额外交税。但是在意大利和希腊等国家，对这一部分国民收取罚款已成规定，并得到了公众的认可。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)