【专访】华人民族风雪雕受盛赞，艺术家张树峰：“关公雪雕像一种心理支撑”

#移民故事

居住在蒙特利尔西岛Kirkland的艺术家张树峰最近爆火，原因是他连续两年在自家院子里制作的中华文化特色的系列雪雕作品。

接连一周，张树峰和他的作品出现在本地的CBC、Globe TV、和CTV的城市报道中。

而上周五，他和妻子、女儿获邀前往Henri Bradenton安老院，义务为老人们做雪雕。

经过八个小时的努力，他在微信上欣喜地宣布，红色双鱼雕塑终于完成了，老人们非常开心。

虽然移民时间不长，他似乎很适应，入乡随俗，努力学习英语，多个本地电视台的采访，他都是以英文完成的。

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雪雕作品令他声名雀起

加广记者前往张树峰（微信号：青峰）他的住家一探究竟。

他正在用做一只老虎的雪雕。

做雪雕很不容易，需要体力。更重要的，做雪雕很有难度，尤其造型是很难的，只有像加拿大人这样生活在冰雪国度的人，才理解这当中的难度。我以前是画国画、写书法的，来到蒙特利尔之后，才开始做雪雕。不过，雪雕也需要造型能力，艺术修养是相通的。 引自 张树峰

旗袍造型的青花瓷瓶。 照片：Radio-Canada / 张树峰提供

他介绍说，为了这只老虎，他已经在前一天从早上九点工作至下午三年，整整六个小时。现在需要完善细节，包括老虎背部的花纹等。

他院子里展示的作品包括持刀威武站立的关公；红色跳跃着的双鱼寓意年年有余；车库门口左右两只狮子；前院还有两个旗袍造型的花瓶 —— 意味平平安安，红蓝相间的青花瓷。

虎年来临，他的设想是先雕一只虎，然后在左边雕一条龙， 左青龙右白虎 —— 分别代表东方与西方，这是中国的风水的讲究。

张树峰新作品《青龙》。 照片：Radio-Canada / 张树峰提供

短短的交谈过程中，有几位附近的邻居前来参观，并对艺术家表示感谢和赞赏，也有经过的车辆向他鸣笛，有人停车透过窗子慢慢观赏。

他介绍说，本地的朋友们都非常直接，非常热情。

在脸书上，他的作品图片总得到了无数的点赞。他说， 差不多让我把所有表达赞美的英文词都学会了 。

有人说，太棒了，太有才了，我每天都从那里路过，你的作品让我的脸上充满了笑容；有人说，太酷了，真想和你握握手。 引自 张树峰

张树峰和他在Henri Bradenton安老院完成的双鱼雪雕作品。 照片：Radio-Canada / 张树峰提供

“关公雪雕像一种心理支撑”

张树峰于2019年底移民蒙特利尔，原本是有计划在第二年回中国的，但因为疫情耽搁了下来。

2021年的冬天，他开始做雪雕作品。按照他自己的话说，当时也是堆雪人的水平。

但在有一天，他把两堆雪放在一些，想着 做个兵马俑吧 。他把雕成的作品发到微信群，结果引来一片叫好。那是他的第一件正式雪雕作品，之后，他找到了感觉，逐渐完成了华尔街大牛、华表等作品。

初来乍到，又赶上疫情，心里是很无助的，雕塑关公的形象让我觉得是个支撑，希望他能保护我们平平安安。 引自 张树峰

而因为这些出色的雪雕作品，让他在社区也建立起了名气，他的国画和书法学习班报名者众，学生来自不同的年龄层。目前，课程都是以视频形式进行。

他表示，开始都是爱好，就是喜欢，没有想回报，但收获出乎意料。

现在，他一家慢慢安定下来了，买了房，离女儿的学校很近。

这里环境好，空气好，女儿很快适应了。有时想想，很庆幸没有回去，不然，也没有这些雪雕，也没有主流社会的认可了 —— 现在，回去可能反而没有这个状态了，绘画、雪雕、和教书，有很多事情可以做。 引自 张树峰

接下来，他希望能够参加当地雪雕比赛，也希望能为公共空间或者企业等机构制作雪雕作品。