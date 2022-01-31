虎虎生威：加拿大亚裔庆虎年

疫情前加拿大各地的华人协会和一些亚裔社区的协会会举办大型庆祝，但疫情中大家只能对朋友亲人发送新年致词，聚会大多局限在家庭范围内，还有人选择送给自己一些特殊的礼物。

老虎纹身

魁北克省华人 Feiran Zhu 送给自己的新年礼物是老虎纹身, 纹身作者是 Zox Volkov. 照片：Radio-Canada / Simon Gohier

魁北克省的华人 Feiran Zhu 就是其中一位，虎年来临之际，她送给自己的礼物是 老虎纹身 ！

Feiran Zhu 出生于虎年 - 1998年，她在中国长大，五岁时来到加拿大。

现在，她自豪地拥有了老虎纹身，她说，自己对中国文化有着强烈的依恋，但老虎纹身首先代表的是自己的个人价值。

Feiran Zhu 照片：Radio-Canada / Simon Gohier

给 Feiran Zhu 进行老虎纹身的是纹身艺术家 Zox Volkov ，这位艺术家表示：

对大多数人来说，老虎象征着原始的力量，还有一些人认为，老虎是自由和独立的象征。 引自 纹身艺术家 Zox Volkov

在中国，老虎也代表着勇敢和决心。

对很多人来说, 老虎代表着力量. 照片：Gracieuseté : Calgary Zoo

家庭美餐

在爱德华王子岛省 P.E.I. ，越南裔 Anne Tran 和丈夫 Thanh Vu 在夏洛特敦 ( Charlottetown) 市拥有一家越南餐厅 Prince - Fresh Lunch Box。

包饺子是过春节的习俗之一. 照片：Getty images/iStock / Xijian

她将与丈夫和孩子一起在家里度过这个节日，农历新年在越南语中为 Tết，她准备以传统的越南菜肴庆祝虎年。

Anne Tran 一家在 2018 年搬到 P.E.I.， 她说，对我们来说这个节日就类似于圣诞节，人们将与亲人共度时光。

她说，我的家人还会在这个时刻向祖先表达感激。

发红包

在加拿大首都渥太华市，来自韩国的 Sungeun Lee 也在准备新年大餐。

她说，在韩国，自己小的时候，农历新年是自己最期待的节日。

Sungeun Lee 一家去年搬到了加拿大，现在，她在渥太华和 4 岁、6 岁和 8 岁的孩子一起继续新年的传统。

她说，我们要穿着韩服，对长辈鞠躬，长辈则会把新年零花钱 （红包）发给孩子们。

农历新年的习俗之一是长辈给孩子发红包. 照片：Radio-Canada / Simon Gohier

之后，一家人将玩一种农历新年游戏，这是一种韩国的棋盘游戏。

Sungeun Lee 说， 这种游戏很容易玩，孩子们很喜欢，会很开心。

（Radio-Canada，CBC）