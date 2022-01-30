反防疫政策的大规模抗议示威星期天在渥太华继续举行。

和星期六一样，示威者们举着标语牌和加拿大国旗四处走动，按响汽车喇叭，高呼口号。他们最开始是要求联邦政府取消对从事跨境运输的卡车司机的疫苗接种要求。但是他们的抗议对象迅速扩大到其他防疫措施，称它们损害了个人自由。

示威活动从星期五下午开始，基本上以和平方式进行。但也有人打出了象征种族主义的美国南方邦联军旗，发表仇恨和歧视言论。另外，有示威者踏上议会山旁的无名军人墓，在上面蹦跳。泰瑞.福克斯雕像的手里被人塞了一个标语牌和一面枫叶倒置的加拿大国旗。还有示威者对警察和市政工作人员叫骂。警方正在对这些事件进行调查。

位于议会山附近的 好望牧人 救助中心说，他们经历了艰难的一天一夜。有人骚扰工作人员，强行索要食物，一个留宿者和一个保安被攻击。

渥太华市长沃森（Jim Watson）在接受CBC采访时表示，许多渥太华市民已经愤怒到了极点。他们感觉在自己家里做了囚徒。他希望警方采取行动，让市中心恢复正常。他对示威者喊话说： 你们有抗议的权利，你们已经抗议过了，现在请离开吧。我们的城市需要恢复正常运行。

加拿大议会众议院定于星期一复会。

（CBC, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）