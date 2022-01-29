温哥华“掌故馆”农历新年传统特别节目，主持人宋廷基：以食会友

今天（1月29日），位于温哥华唐人街上的 掌故馆 将会推出庆祝农历虎年新年的特别节目 （新窗口）。

时间：29号（周六）温哥华时间下午两点，大家可在Zoom上注册 （新窗口），免费收看。

这次活动的主讲人宋廷基（Robert Sung）表示，他会讲解传统农历新年的习俗和讲究，应节食物。特别今年是虎年，虎年的讲究是什么，有些什么象征寓意的食物。

在整个介绍中，还会有视频，Power Point，以及道具等做辅助。

能和 华埠掌故馆 合作，与大家一起分享农历春节的一些传统习俗、菜肴。我感到非常兴奋。 引自 宋廷基

典型的唐人街广东点心。 照片：Radio-Canada / 宋廷基提供

唐人街美食游览

12年前，宋廷基创立了自己的 唐人街美食游览，A Wok Around Chinatown （新窗口） 项目，带着游客餐馆不同的餐馆、药铺、小作坊等。

他表示，自己设计这个项目的目的是寓教于乐，增进社区间的理解和了解。

整个行程中，我的原则是介绍道教中的平衡，儒教中结构，以及佛教中的自然，我展示出这些传统华裔价值观，并且看到了不同平衡的相关性。 引自 宋廷基

他还提供华人文化与食物的信息，而且，会讲解背后丰富的内涵。

他说： 这促使我每天迫不及待地起来和我的游客见面 。

我希望通过游览介绍，他们不会再对中华文化食物感到陌生，当你近距离了解一种文化的时候，就不会再有疏离感。同时去解释我们是谁，我们是怎样的人？我们不需要去证明什么，只需要让对方了解我们的文化。 引自 宋廷基

他举例说，很多西方游客会觉得凤爪（鸡爪）之类的点心很难以接受，他就带它们去参观它的制作过程，如何清洗，如何腌制，如何烧制等，让他们打消恐惧。

宋廷基认为，介绍华人美食和文化传统，是最佳与其他社区沟通途径。 照片：Radio-Canada / 宋廷基提供。

建立了解华裔社区的桥梁

宋廷基已经是在加拿大的第三代华裔了，他的父亲祖籍安徽，母亲家族来自广州。

我小时候，人们要求华裔融入、同化。现在终于是时候，在同化之后，骄傲展示华裔的文化，而我的方式就是带着大家游览温哥华的唐人街，带着大家喝早茶，参观那里的各类店铺，让他们了解中国文化的习俗和传统是怎么来的。而且，我觉得，其他族裔的人似乎更容易接受中华美食 —— 它就像是一个钩子，一种吸引，民以食为天嘛。 引自 宋廷基

宋廷基表示，他经营这个公司有过很多酸甜苦辣，这是自己的公司，对他来说，希望能营造出一种势头、一个潮流，而且，可以持续下去。

也是在这个过程中，他对中华文化做了更多的研究，它的历史，自己家族历史，华裔经历的创伤，华人习俗、文化的演变等等。

宋廷基先生的父辈们曾经经营过几个餐馆，但最主要从事食品批发和零售业。

他认为，因为早期华裔多从事餐饮，所以，餐饮文化是展示华裔传统文化的最好方式。

如果你了解华裔在加拿大的历史，或许会了解，二十世纪上半叶之前，华人被迫聚居在唐人街，只能从事苦力，不能从事医生律师等专业工作。而且，他们只能经营餐馆和洗衣店 —— 所以，他们中的很多人以此养家，供孩子们读书。

宋廷基也表示，华裔在加拿大的历史充满了被种族脸谱化（racial profiling）和歧视，我希望把这个部分放在一个历史语境下来探讨，而我想强调的是中华文化。

唐人街中餐馆品尝美食。 照片：Radio-Canada / 宋廷基提供

疫情期，偏见和恐惧暂时占了上风

过去两年疫情期，给宋廷基的公司带来严峻挑战，因为防疫规定，跟随他参观唐人街的人数大幅下降，有时候一次只允许有两位参观者。

而且，由于唐人街的餐馆常常不允许堂食，他只能提前预定好食物，和游客站在门口就餐。

更让宋廷基和华裔社区担心的是，这两年温哥华不断上升的针对华裔、亚裔仇视歧视事件。

不过，宋廷基对此保持乐观：

这次疫情，愚蠢和无知占了上风。不过，疫情不能够定义你和我，也不能定义海外华裔社区，以一种正面的态度来对待攻击，少一些对偏见和仇视的关注 —— 针对亚洲的仇视确实在增加，但是人们的好奇心，对外来文化的好奇心还是有的。 引自 宋廷基

针对亚裔仇视歧视事件背后的原因，他的分析是： 我认为，在北美，对华裔的歧视，依然是一种殖民主义的表现，他们排斥外来的不相同的文化，要同化他们。比如，他们对原住民的态度，强迫别人接受他们的文化，这是很相似的 。