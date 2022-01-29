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温哥华“掌故馆”农历新年传统特别节目，主持人宋廷基：以食会友

“唐人街美食游览”创办人宋廷基在华人市场。

“唐人街美食游览”创办人宋廷基在华人市场。

照片：Radio-Canada / Rob Sung 提供

RCI

当你近距离了解一种文化的时候，就不会再有疏离感。

今天（1月29日），位于温哥华唐人街上的掌故馆将会推出庆祝农历虎年新年的特别节目 （新窗口）

时间：29号（周六）温哥华时间下午两点，大家可在Zoom上注册 （新窗口），免费收看。

这次活动的主讲人宋廷基（Robert Sung）表示，他会讲解传统农历新年的习俗和讲究，应节食物。特别今年是虎年，虎年的讲究是什么，有些什么象征寓意的食物。

在整个介绍中，还会有视频，Power Point，以及道具等做辅助。

能和华埠掌故馆合作，与大家一起分享农历春节的一些传统习俗、菜肴。我感到非常兴奋。
引自 宋廷基
典型的唐人街广东点心。

典型的唐人街广东点心。

照片：Radio-Canada / 宋廷基提供

唐人街美食游览

12年前，宋廷基创立了自己的唐人街美食游览，A Wok Around Chinatown （新窗口）项目，带着游客餐馆不同的餐馆、药铺、小作坊等。

他表示，自己设计这个项目的目的是寓教于乐，增进社区间的理解和了解。

整个行程中，我的原则是介绍道教中的平衡，儒教中结构，以及佛教中的自然，我展示出这些传统华裔价值观，并且看到了不同平衡的相关性。
引自 宋廷基

他还提供华人文化与食物的信息，而且，会讲解背后丰富的内涵。

他说：这促使我每天迫不及待地起来和我的游客见面

我希望通过游览介绍，他们不会再对中华文化食物感到陌生，当你近距离了解一种文化的时候，就不会再有疏离感。同时去解释我们是谁，我们是怎样的人？我们不需要去证明什么，只需要让对方了解我们的文化。
引自 宋廷基

他举例说，很多西方游客会觉得凤爪（鸡爪）之类的点心很难以接受，他就带它们去参观它的制作过程，如何清洗，如何腌制，如何烧制等，让他们打消恐惧。

宋廷基认为，介绍华人美食和文化传统，是最佳与其他社区沟通途径。

宋廷基认为，介绍华人美食和文化传统，是最佳与其他社区沟通途径。

照片：Radio-Canada / 宋廷基提供。

建立了解华裔社区的桥梁

宋廷基已经是在加拿大的第三代华裔了，他的父亲祖籍安徽，母亲家族来自广州。

我小时候，人们要求华裔融入、同化。现在终于是时候，在同化之后，骄傲展示华裔的文化，而我的方式就是带着大家游览温哥华的唐人街，带着大家喝早茶，参观那里的各类店铺，让他们了解中国文化的习俗和传统是怎么来的。而且，我觉得，其他族裔的人似乎更容易接受中华美食 —— 它就像是一个钩子，一种吸引，民以食为天嘛。
引自 宋廷基

宋廷基表示，他经营这个公司有过很多酸甜苦辣，这是自己的公司，对他来说，希望能营造出一种势头、一个潮流，而且，可以持续下去。

也是在这个过程中，他对中华文化做了更多的研究，它的历史，自己家族历史，华裔经历的创伤，华人习俗、文化的演变等等。

宋廷基先生的父辈们曾经经营过几个餐馆，但最主要从事食品批发和零售业。

他认为，因为早期华裔多从事餐饮，所以，餐饮文化是展示华裔传统文化的最好方式。

如果你了解华裔在加拿大的历史，或许会了解，二十世纪上半叶之前，华人被迫聚居在唐人街，只能从事苦力，不能从事医生律师等专业工作。而且，他们只能经营餐馆和洗衣店 —— 所以，他们中的很多人以此养家，供孩子们读书。

宋廷基也表示，华裔在加拿大的历史充满了被种族脸谱化（racial profiling）和歧视，我希望把这个部分放在一个历史语境下来探讨，而我想强调的是中华文化。

唐人街中餐馆品尝美食。

唐人街中餐馆品尝美食。

照片：Radio-Canada / 宋廷基提供

疫情期，偏见和恐惧暂时占了上风

过去两年疫情期，给宋廷基的公司带来严峻挑战，因为防疫规定，跟随他参观唐人街的人数大幅下降，有时候一次只允许有两位参观者。

而且，由于唐人街的餐馆常常不允许堂食，他只能提前预定好食物，和游客站在门口就餐。

更让宋廷基和华裔社区担心的是，这两年温哥华不断上升的针对华裔、亚裔仇视歧视事件。

不过，宋廷基对此保持乐观：

这次疫情，愚蠢和无知占了上风。不过，疫情不能够定义你和我，也不能定义海外华裔社区，以一种正面的态度来对待攻击，少一些对偏见和仇视的关注 —— 针对亚洲的仇视确实在增加，但是人们的好奇心，对外来文化的好奇心还是有的。
引自 宋廷基

针对亚裔仇视歧视事件背后的原因，他的分析是：我认为，在北美，对华裔的歧视，依然是一种殖民主义的表现，他们排斥外来的不相同的文化，要同化他们。比如，他们对原住民的态度，强迫别人接受他们的文化，这是很相似的

宋廷基向游客介绍中国传统林园。

宋廷基先生向游客介绍中国传统林园。

照片：Radio-Canada / 宋廷基提供。

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