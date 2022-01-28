渥太华本周末将发生大型反疫苗抗议，警方密切监视可能趁机作乱的“孤狼”

加拿大联邦政府最近出台规定，要求跨境工作的加拿大人在进入加拿大一侧时必须出示完成疫苗接种的证明，否则将面临14天隔离。这项措施引起了从事跨境运输的卡车司机的强烈不满，而政府拒绝让步。

美国已经开始实施同样规定，要求进入美国一侧的卡车司机出示疫苗接种证明。

抗议者获得了数名加拿大保守党议员的支持，其中包括上一任保守党领袖希尔（Andrew Scheer），他在推特上发文，感谢卡车司机，并称特鲁多是加拿大个人自由的最大威胁。

一些评论人士认为，这使现任保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole）处于尴尬境地。他不得不小心翼翼地 脚踩两只船 ，力图既不得罪支持联邦政府抗疫政策的省级保守党人士 －如安大略省政府－和大多数民众，又不引起抗议者反感。

奥图尔已经表示将和参加抗议的卡车司机见面，但同时也谴责那些制造分裂和仇恨的抗议者。

渥太华警方呼吁市民星期六不要去市中心，并提醒开车出门的人带上食物和必需品，做好被堵在路上的准备。

（CBC, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）