加拿大首席卫生官：第五波疫情最高峰已过

所有年龄段的每日新增病例都在减少。病毒检测阳性率和污水检测结果也表现出同样趋势，表明社区传播的速度正在放慢。

谭咏诗在新闻发布会上说，这是令人安心的消息，说明每个人的努力，例如戴口罩和减少人际接触，以及公共卫生措施正在发生作用。但是她也提醒说，住院患者人数仍然保持在最高纪录水平，加拿大医疗系统仍然在承受沉重的压力。而Omicron亚型变异毒株BA.2的出现带来了新的危险。她呼吁所有符合条件的加拿大人都去打疫苗加强针。

初步研究显示，加强针提高了疫苗对Omicron的防护作用，并大大减少了感染者的重症率。

此时由反疫苗人士组成的卡车队正在抵达首都渥太华，准备明天在议会山举行大型抗议示威。加拿大卫生部长杜克罗今天表示，联邦政府要求卡车司机等跨境工作者接种疫苗的规定不变，因为疫苗是走出疫情的唯一途径。 威胁不是疫苗，是病毒。

（CBC, John Paul Tasker, adaptation en chinois par Wei Wu）